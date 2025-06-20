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В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии
В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии
В Севастополе на Международном фестивале оперы и балета "Херсонес" в этом году планируется выступление артистов Большого театра Белоруссии. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T07:45
2025-06-20T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на Международном фестивале оперы и балета "Херсонес" в этом году планируется выступление артистов Большого театра Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.Она добавила, что 17 июня на территории музея-заповедника открылся новый сезон проекта "Летний вечер в Херсонесе". В течение всего лета на подмостках античного театра Херсонеса будут проходить театральные постановки и музыкальные концерты Севастопольского театра имени Луначарского, Крымской государственной филармонии, Севастопольского театра юного зрителя и других коллективов.Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год его участниками становятся ведущие театры и исполнители России. Фестиваль неизменно привлекает пристальное внимание гостей и жителей региона. Гостями фестиваля в разные годы были Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Михайловский театр оперы и балета, Московский театр Олега Табакова и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страныВ Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", культура, общество, театр
В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии

Большой театр Белоруссии выступит на фестивале оперы и балета в "Херсонесе Таврическом"

07:45 20.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на Международном фестивале оперы и балета "Херсонес" в этом году планируется выступление артистов Большого театра Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.
"В этом году мы так же будем встречать фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Его с нетерпением ждут и севастопольцы, и крымчане, и приезжающие к нам гости со всей России. В этом году, я надеюсь, что мы примем Большой театр Белоруссии", – сказала Морозова.
Она добавила, что 17 июня на территории музея-заповедника открылся новый сезон проекта "Летний вечер в Херсонесе". В течение всего лета на подмостках античного театра Херсонеса будут проходить театральные постановки и музыкальные концерты Севастопольского театра имени Луначарского, Крымской государственной филармонии, Севастопольского театра юного зрителя и других коллективов.
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год его участниками становятся ведущие театры и исполнители России. Фестиваль неизменно привлекает пристальное внимание гостей и жителей региона. Гостями фестиваля в разные годы были Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Михайловский театр оперы и балета, Московский театр Олега Табакова и другие.
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КрымНовости КрымаХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"КультураОбществоТеатр
 
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