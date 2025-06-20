https://crimea.ria.ru/20250620/v-khersonese-vystupyat-artisty-bolshogo-teatra-belorussii-1147357541.html

В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии

В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии

В Севастополе на Международном фестивале оперы и балета "Херсонес" в этом году планируется выступление артистов Большого театра Белоруссии. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T07:45

2025-06-20T07:45

2025-06-20T07:45

крым

новости крыма

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

культура

общество

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119840186_0:109:1620:1020_1920x0_80_0_0_7df163242ace9fdb3202eaf7c5848841.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на Международном фестивале оперы и балета "Херсонес" в этом году планируется выступление артистов Большого театра Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.Она добавила, что 17 июня на территории музея-заповедника открылся новый сезон проекта "Летний вечер в Херсонесе". В течение всего лета на подмостках античного театра Херсонеса будут проходить театральные постановки и музыкальные концерты Севастопольского театра имени Луначарского, Крымской государственной филармонии, Севастопольского театра юного зрителя и других коллективов.Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год его участниками становятся ведущие театры и исполнители России. Фестиваль неизменно привлекает пристальное внимание гостей и жителей региона. Гостями фестиваля в разные годы были Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Михайловский театр оперы и балета, Московский театр Олега Табакова и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страныВ Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"

крым

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", культура, общество, театр