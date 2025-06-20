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В Госдуме назвали условие возвращения Instagram* в Россию - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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В Госдуме назвали условие возвращения Instagram* в Россию
В Госдуме назвали условие возвращения Instagram* в Россию - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Госдуме назвали условие возвращения Instagram* в Россию
Instagram* может снова работать в РФ, если начнет соблюдать законодательство и покается перед российскими гражданами. Об этом заявил первый зампредседателя... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T07:21
2025-06-20T07:31
антон горелкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Instagram* может снова работать в РФ, если начнет соблюдать законодательство и покается перед российскими гражданами. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости.Он напомнил, что владельцы Instagram* "активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети"."Они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - добавил Горелкин.Деятельность компании Meta*, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, была признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ в марте 2022 года. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ после того, как площадки компании сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Доступ к социальным сетям компании на территории России ограничен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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антон горелкин, государственная дума рф, общество, интернет-магазин, закон и право, новости, россия
В Госдуме назвали условие возвращения Instagram* в Россию

Instagram* может вернуться в РФ после покаяния перед россиянами – депутат Госдумы Горелкин

07:21 20.06.2025 (обновлено: 07:31 20.06.2025)
 
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Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Instagram* может снова работать в РФ, если начнет соблюдать законодательство и покается перед российскими гражданами. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости.
"Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что владельцы Instagram* "активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети".
"Они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - добавил Горелкин.
Деятельность компании Meta*, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, была признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ в марте 2022 года. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ после того, как площадки компании сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Доступ к социальным сетям компании на территории России ограничен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Антон ГорелкинГосударственная Дума РФОбществоИнтернет-магазинЗакон и правоНовостиРоссия
 
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