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ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ
ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 61 украинский беспилотник над территориями девяти регионов РФ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T07:32
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 61 украинский беспилотник над территориями девяти регионов РФ, сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.22 дрона уничтожены над Орловской областью, 14 - над Курской, семь – над Белгородской, пять - над Воронежской областями.Еще по три три БПЛА сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.Накануне средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 81 вражеский беспилотник над 11-ю регионами России, в том числе над Крымом .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ пытался атаковать КрымКрым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России
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60
министерство обороны рф
ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ

Силы ПВО сбили за ночь 61 украинский беспилотник над девятью регионами России

07:32 20.06.2025 (обновлено: 07:33 20.06.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 61 украинский беспилотник над территориями девяти регионов РФ, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
22 дрона уничтожены над Орловской областью, 14 - над Курской, семь – над Белгородской, пять - над Воронежской областями.
Еще по три три БПЛА сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.
Накануне средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 81 вражеский беспилотник над 11-ю регионами России, в том числе над Крымом .
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