https://crimea.ria.ru/20250620/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-nochyu-devyat-regionov-rf-1147364921.html

ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ

ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2025

ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 61 украинский беспилотник над территориями девяти регионов РФ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T07:32

2025-06-20T07:32

2025-06-20T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 61 украинский беспилотник над территориями девяти регионов РФ, сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.22 дрона уничтожены над Орловской областью, 14 - над Курской, семь – над Белгородской, пять - над Воронежской областями.Еще по три три БПЛА сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.Накануне средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 81 вражеский беспилотник над 11-ю регионами России, в том числе над Крымом .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ пытался атаковать КрымКрым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф