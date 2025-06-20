https://crimea.ria.ru/20250620/ukraina-otkazalas-osporit-iski-o-blokade-kryma-1147364565.html

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма

Украина отказалась оспорить иски об энергетической и водной блокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T06:58

2025-06-20T06:58

2025-06-20T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украина отказалась оспорить иски об энергетической и водной блокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.По его словам, Крым намерен истребовать от Украины нанесенный ущерб после окончания специальной военной операции.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, украина, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, суд, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, пмэф