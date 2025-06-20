https://crimea.ria.ru/20250620/sotrudniki-ttsk-pokalechili-advokata-v-kharkovskoy-oblasti-1147395271.html

Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области

Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области

В Харьковской области Украины сотрудники Красноградского военкомата избили и сломали ногу адвокату, который прибыл для оказания помощи незаконно мобилизованному РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T22:41

2025-06-20T22:41

2025-06-20T22:49

украина

в мире

харьковская область

мобилизация на украине

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

происшествия

военное положение на украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147395153_17:0:1144:634_1920x0_80_0_0_a2236130131b5d238e665d78f0a3c3c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины сотрудники Красноградского военкомата избили и сломали ногу адвокату, который прибыл для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совет адвокатов области.По данным местных СМИ, украинец, которого должен был защищать адвокат, был снят с воинского учета, это было указано в его военном билете, но в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали в течение трех суток. Сообщается, что, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.В начале июня украинские СМИ писали, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.Ранее сообщалось, что сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки был похищен протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ). Случай произошел в селе Трояндовое Одесской области. Подобные происшествия не редкость.С осени 2024 года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКЖенщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

украина

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, харьковская область, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, военное положение на украине, новости