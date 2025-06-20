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Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области
Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области
В Харьковской области Украины сотрудники Красноградского военкомата избили и сломали ногу адвокату, который прибыл для оказания помощи незаконно мобилизованному РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T22:41
2025-06-20T22:49
украина
в мире
харьковская область
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
военное положение на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины сотрудники Красноградского военкомата избили и сломали ногу адвокату, который прибыл для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совет адвокатов области.По данным местных СМИ, украинец, которого должен был защищать адвокат, был снят с воинского учета, это было указано в его военном билете, но в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали в течение трех суток. Сообщается, что, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.В начале июня украинские СМИ писали, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.Ранее сообщалось, что сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки был похищен протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ). Случай произошел в селе Трояндовое Одесской области. Подобные происшествия не редкость.С осени 2024 года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКЖенщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, харьковская область, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, военное положение на украине, новости
Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области

В Харьковской области адвокату сломали ногу при попытке защитить мобилизованного клиента

22:41 20.06.2025 (обновлено: 22:49 20.06.2025)
 
© РИА Новости . СтрингерСотрудники украинской полиции. Архивное фото
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины сотрудники Красноградского военкомата избили и сломали ногу адвокату, который прибыл для оказания помощи незаконно мобилизованному клиенту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совет адвокатов области.
"Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК, с превышением ими полномочий, адвокат был избит, получил перелом ноги и многочисленные ушибы, и был госпитализирован", – сказано в сообщении.
По данным местных СМИ, украинец, которого должен был защищать адвокат, был снят с воинского учета, это было указано в его военном билете, но в военкомате его вынудили пройти медкомиссию, после чего удерживали в течение трех суток. Сообщается, что, не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.
В начале июня украинские СМИ писали, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.
Ранее сообщалось, что сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки был похищен протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ). Случай произошел в селе Трояндовое Одесской области. Подобные происшествия не редкость.
С осени 2024 года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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