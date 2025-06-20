https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-i-ukraina-proveli-ocherednoy-etap-obmena-plennymi-1147379593.html

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео

Россия в пятницу вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала группу военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T14:13

2025-06-20T14:13

2025-06-20T14:33

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Россия в пятницу вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала группу военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех освобожденных из плена бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Это уже шестой этап обмена военнопленными между Россий и Украиной после достижения соответствующих договоренностей на переговорах в Стамбуле. Предыдущие обмены состоялись 9-го, 10-го, 12-го, 14-го и 19-го июня. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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