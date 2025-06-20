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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
Россия в пятницу вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала группу военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T14:13
2025-06-20T14:33
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Россия в пятницу вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала группу военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех освобожденных из плена бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Это уже шестой этап обмена военнопленными между Россий и Украиной после достижения соответствующих договоренностей на переговорах в Стамбуле. Предыдущие обмены состоялись 9-го, 10-го, 12-го, 14-го и 19-го июня. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, россия, видео
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными - Минобороны

14:13 20.06.2025 (обновлено: 14:33 20.06.2025)
 
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Россия в пятницу вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала группу военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Всех освобожденных из плена бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Это уже шестой этап обмена военнопленными между Россий и Украиной после достижения соответствующих договоренностей на переговорах в Стамбуле. Предыдущие обмены состоялись 9-го, 10-го, 12-го, 14-го и 19-го июня.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обмен пленнымиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОУкраинаРоссияВидео
 
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