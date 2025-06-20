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Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ
Россия готова передать украинской стороне еще порядка трех тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T20:49
2025-06-20T20:56
владимир мединский
россия
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать украинской стороне еще порядка трех тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит RT.Накануне о готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине передали больше 6 тысяч тел военнослужащих и взамен получили 57.16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.В субботу, 7 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУКиев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России
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владимир мединский, россия, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ

Россия готова передать Украине еще три тысячи тел солдат ВСУ – Мединский

20:49 20.06.2025 (обновлено: 20:56 20.06.2025)
 
© РИА НовостиЗамороженные тела солдат ВСУ
Замороженные тела солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать украинской стороне еще порядка трех тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит RT.

"Еще около трех тысяч (тел солдат ВСУ - ред.) готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять, они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтоб была возможность у родных, у семей, похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить", - сказал он.

Накануне о готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине передали больше 6 тысяч тел военнослужащих и взамен получили 57.
16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.
В субботу, 7 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
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