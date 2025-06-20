https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-gotova-peredat-ukraine-esche-tri-tysyachi-pogibshikh-soldat-vsu-1147393241.html

Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ

Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ

Россия готова передать украинской стороне еще порядка трех тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T20:49

2025-06-20T20:49

2025-06-20T20:56

владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать украинской стороне еще порядка трех тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит RT.Накануне о готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине передали больше 6 тысяч тел военнослужащих и взамен получили 57.16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.В субботу, 7 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУКиев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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