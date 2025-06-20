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Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин
Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин
Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T16:16
2025-06-20T16:16
2025-06-20T16:33
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Путин отметил позитивную динамику в субъектах страны, где проблема занятости традиционно была острой.Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста. Кроме того, президент, вероятно, затронет тему ключевой ставки.Ранее на ПМЭФ Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, что является очень значимым показателем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), пмэф, новости, россия, экономика, безработица
Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин
Путин: Россия добилась исторического минимума по безработице - она на уровне 2,3%
16:16 20.06.2025 (обновлено: 16:33 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"За последние 4 года число занятых в России выросло на 2,4 млн человек. С октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы по стране стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы", - сказал президент.
Путин отметил позитивную динамику в субъектах страны, где проблема занятости традиционно была острой.
"Речь, прежде всего, о юге России, Северном Кавказе. Но здесь безработица сократилась примерно в два раза. Это очень хороший показатель", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста. Кроме того, президент, вероятно, затронет тему ключевой ставки.
Ранее на ПМЭФ Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире
и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, что является очень значимым показателем.
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