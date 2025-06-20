https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-dobilas-istoricheskogo-minimuma-po-bezrabotitse---putin-1147383356.html

Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин

Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин

Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T16:16

2025-06-20T16:16

2025-06-20T16:33

владимир путин (политик)

пмэф

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экономика

безработица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Путин отметил позитивную динамику в субъектах страны, где проблема занятости традиционно была острой.Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста. Кроме того, президент, вероятно, затронет тему ключевой ставки.Ранее на ПМЭФ Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, что является очень значимым показателем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), пмэф, новости, россия, экономика, безработица