https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-budet-osnaschat-svoyu-armiyu-po-poslednemu-slovu-tekhniki--putin-1147385506.html

Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин

Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин

Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил и оснащать по последнему слову техники объекты военной инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:22

2025-06-20T17:22

2025-06-20T17:15

опк

владимир путин (политик)

пмэф

новости

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил и оснащать по последнему слову техники объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).При этом РФ намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, отметил Путин. Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ.В целом оборонно-промышленный комплекс РФ набрал хороший темп, указал российский лидер. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники.В то же время, подчеркнул президент, нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности.Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, указал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникамРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опк, владимир путин (политик), пмэф, новости, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк)