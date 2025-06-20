https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-budet-osnaschat-svoyu-armiyu-po-poslednemu-slovu-tekhniki--putin-1147385506.html
Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил и оснащать по последнему слову техники объекты военной инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:22
2025-06-20T17:22
2025-06-20T17:15
опк
владимир путин (политик)
пмэф
новости
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил и оснащать по последнему слову техники объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).При этом РФ намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, отметил Путин. Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ.В целом оборонно-промышленный комплекс РФ набрал хороший темп, указал российский лидер. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники.В то же время, подчеркнул президент, нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности.Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, указал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникамРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"
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опк, владимир путин (политик), пмэф, новости, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
Россия будет повышать боевые возможности войск на новой технологической базе – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил и оснащать по последнему слову техники объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность", - сказал глава государства.
При этом РФ намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, отметил Путин. Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ.
В целом оборонно-промышленный комплекс РФ набрал хороший темп, указал российский лидер. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники.
В то же время, подчеркнул президент, нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности.
Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, указал Путин.
"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, что все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи", – обозначил глава государства.
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