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Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
Использование цифрового рубля должно стать массовым среди граждан, предприятий и банков, процесс его внедрения необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:05
2025-06-20T17:05
2025-06-20T16:59
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новости
владимир путин (политик)
экономика
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Использование цифрового рубля должно стать массовым среди граждан, предприятий и банков, процесс его внедрения необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется два года, отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. По словам президента, в целом цифровые национальные валюты является надежным механизмом.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знатьЦентробанк отложил широкое внедрение цифрового рубляОткажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала
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россия, новости, владимир путин (политик), экономика, цифровой рубль
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
Путин: использование цифрового рубля должно стать массовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Использование цифрового рубля должно стать массовым среди граждан, предприятий и банков, процесс его внедрения необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и среди предприятий, и банков. Я прошу Центробанк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой системы", - сказал президент.
Он напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется два года, отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. По словам президента, в целом цифровые национальные валюты является надежным механизмом.
"Здесь мы продолжим тесно работать с коллегами по БРИКС, выстраивать эффективные, надежные и независимые от внешнего вмешательства механизмы и сервисы. Здесь, конечно, востребован опыт наших стран в создании и обращении цифровых национальных валют", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста.
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