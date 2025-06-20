https://crimea.ria.ru/20250620/putin-poruchil-uskorit-vnedrenie-tsifrovogo-rublya-1147385343.html

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

Использование цифрового рубля должно стать массовым среди граждан, предприятий и банков, процесс его внедрения необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:05

2025-06-20T17:05

2025-06-20T16:59

россия

новости

владимир путин (политик)

экономика

цифровой рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/14/1146566500_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_fe329595d49a43cffdcd838981cb75d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Использование цифрового рубля должно стать массовым среди граждан, предприятий и банков, процесс его внедрения необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется два года, отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. По словам президента, в целом цифровые национальные валюты является надежным механизмом.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знатьЦентробанк отложил широкое внедрение цифрового рубляОткажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), экономика, цифровой рубль