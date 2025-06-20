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Путин не исключил взятия Сум российскими войсками - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Путин не исключил взятия Сум российскими войсками
Путин не исключил взятия Сум российскими войсками - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Путин не исключил взятия Сум российскими войсками
У Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T18:46
2025-06-20T19:19
владимир путин (политик)
россия
сумы
сумская область
новости сво
новости
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин подчеркнул, что Россия вынуждена создавать эти зоны безопасности вдоль линии границы, поскольку ВСУ постоянно атакуют приграничные российские регионы беспилотниками и обстреливают мирные города и села из артиллерии.Такая ситуация, по словам президента РФ, стала результатом абсолютно безграмотных, ничем не обоснованных действий киевского режима. После того, как российские войска выбили ВСУ из Курской области, Киев создал еще одну линию боевого соприкосновения на границе с Брянской, Белгородской и Курской областями почти на 1600 километров, констатировал глава российского государства.По словам президента РФ, Украина уже получила от своих спонсоров почти 250 миллиардов долларов."Нет, им мало, еще и еще хотят, половину разворовывают при этом, если не больше. Поэтому мы оказались сейчас на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - заключил Путин.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской областиВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
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владимир путин (политик), россия, сумы, сумская область, новости сво, новости, украина, вооруженные силы россии
Путин не исключил взятия Сум российскими войсками

У России нет задачи взятия города Сумы на Украине, но это не исключено – Путин

18:46 20.06.2025 (обновлено: 19:19 20.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРабота крымского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО на Херсонском направлении
Работа крымского расчета РСЗО Град в зоне СВО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В Сумской области глубина (зоны безопасности – ред.) составляет от 10 до 12 километров. Дальше – город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия вынуждена создавать эти зоны безопасности вдоль линии границы, поскольку ВСУ постоянно атакуют приграничные российские регионы беспилотниками и обстреливают мирные города и села из артиллерии.
Такая ситуация, по словам президента РФ, стала результатом абсолютно безграмотных, ничем не обоснованных действий киевского режима. После того, как российские войска выбили ВСУ из Курской области, Киев создал еще одну линию боевого соприкосновения на границе с Брянской, Белгородской и Курской областями почти на 1600 километров, констатировал глава российского государства.
"Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе. Но мы вынуждены на это реагировать. Смысл и цель (данных действий Киева – ред.) была только в одном, цель политического характера – показать, что они что-то могут, чтобы еще получить от своих спонсоров из-за границы", - отметил Путин.
По словам президента РФ, Украина уже получила от своих спонсоров почти 250 миллиардов долларов.
"Нет, им мало, еще и еще хотят, половину разворовывают при этом, если не больше. Поэтому мы оказались сейчас на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - заключил Путин.
На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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Владимир Путин (политик)РоссияСумыСумская областьНовости СВОНовостиУкраинаВооруженные силы России
 
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