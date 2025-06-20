https://crimea.ria.ru/20250620/putin-ne-isklyuchil-vzyatiya-sum-rossiyskimi-voyskami-1147391241.html

Путин не исключил взятия Сум российскими войсками

Путин не исключил взятия Сум российскими войсками - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Путин не исключил взятия Сум российскими войсками

У Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T18:46

2025-06-20T18:46

2025-06-20T19:19

владимир путин (политик)

россия

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин подчеркнул, что Россия вынуждена создавать эти зоны безопасности вдоль линии границы, поскольку ВСУ постоянно атакуют приграничные российские регионы беспилотниками и обстреливают мирные города и села из артиллерии.Такая ситуация, по словам президента РФ, стала результатом абсолютно безграмотных, ничем не обоснованных действий киевского режима. После того, как российские войска выбили ВСУ из Курской области, Киев создал еще одну линию боевого соприкосновения на границе с Брянской, Белгородской и Курской областями почти на 1600 километров, констатировал глава российского государства.По словам президента РФ, Украина уже получила от своих спонсоров почти 250 миллиардов долларов."Нет, им мало, еще и еще хотят, половину разворовывают при этом, если не больше. Поэтому мы оказались сейчас на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - заключил Путин.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской областиВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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