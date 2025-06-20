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ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T15:58
2025-06-20T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного кластера, сообщает пресс-служба банка.Соответствующий меморандум заключен в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Инновационный культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и всех ценителей искусства.
https://crimea.ria.ru/20250620/yaltinskuyu-kinostudiyu-rekonstruiruyut-za-25-mlrd-rubley-1147374720.html
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промсвязьбанк (псб), ялтинская киностудия, крым, новости крыма, новости

ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии

15:58 20.06.2025 (обновлено: 16:03 20.06.2025)
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного кластера, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующий меморандум заключен в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.
Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Инновационный культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и всех ценителей искусства.
"Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – прокомментировал Фрадков.
Ялтинская киностудия - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
12:32
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ)Ялтинская киностудияКрымНовости КрымаНовости
 
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