https://crimea.ria.ru/20250620/psb-vystupit-finansovym-partnerom-v-vozrozhdenii-yaltinskoy-kinostudii-1147382368.html
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T15:58
2025-06-20T15:58
2025-06-20T16:03
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного кластера, сообщает пресс-служба банка.Соответствующий меморандум заключен в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Инновационный культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и всех ценителей искусства.
https://crimea.ria.ru/20250620/yaltinskuyu-kinostudiyu-rekonstruiruyut-za-25-mlrd-rubley-1147374720.html
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промсвязьбанк (псб), ялтинская киностудия, крым, новости крыма, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного кластера, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующий меморандум заключен в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.
Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Инновационный культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и всех ценителей искусства.
"Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – прокомментировал Фрадков.