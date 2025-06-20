ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии

"Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – прокомментировал Фрадков.