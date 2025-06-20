https://crimea.ria.ru/20250620/polsotni-zalozhnikov-za-odnogo-soldata-kak-natsisty-unichtozhali-krymchan-1147365175.html

Полсотни заложников за одного солдата: как нацисты уничтожали крымчан

Полсотни заложников за одного солдата: как нацисты уничтожали крымчан - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Полсотни заложников за одного солдата: как нацисты уничтожали крымчан

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило очередные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в оккупированном... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T08:10

2025-06-20T08:10

2025-06-20T08:29

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

крым

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

история

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147365364_0:379:929:902_1920x0_80_0_0_752916d9ec6b74f6e7af0dba914b5124.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило очередные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в оккупированном Симферополе в годы Великой Отечественной войны.Часть документов дополняют уже известные свидетельства зверств оккупационного режима, установленного в Симферополе в начале ноября 1941 года. В их числе уничтожение евреев, крымчаков и цыган, преступления в отношении советских военнопленных (уничтожение голодом, а также факты принудительной эвтаназии раненных узников), характер карательной политики в отношении всех категорий жителей крымской столицы.В частности, как отмечается в одном из документов, в первой половине ноября 1941 года в бывшем здании НКВД в Симферополе произошел взрыв, при котором погибли 12 немецких солдат. Начальник 853-й немецкой комендатуры майор Георг Криммель обязал симферопольцев в короткий срок сообщать обо всех известных ему случаях минирования и предупредил, что если по истечение указанного срока произойдет хотя бы еще один взрыв, то за каждого погибшего немецкого солдата будет расстреляно 50 человек из числа местных жителей.Позднее на окраине города один немецкий солдат при входе в одно помещение взорвался на мине. В порядке "наказания" за это нацисты расстреляли 50 человек, в том числе содержавшихся на тот момент в тюрьме при комендатуре узников, а также около 30 случайных симферопольцев, схваченных в районе происшествия.Также ранее неизвестные сведения, которые содержатся в рассекреченных материалах, освещают политику геноцида жителей Крымского полуострова на территории Белогорского района, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии, Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в КрымуУжасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, новости крыма