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Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина
Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в рамках пленарного заседания Питерского Международного экономического форума. Глава государства затронул... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:39
2025-06-20T17:39
владимир путин (политик)
пмэф
политика
экономика
россия
инфляция
брикс
безработица
оборонно-промышленный комплекс россии
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в рамках пленарного заседания Питерского Международного экономического форума. Глава государства затронул целый ряд вопросов, касающихся состояния и перспектив российской и мировой экономики, главные из которых – в подборке РИА Новости Крым.Первое место по ВВП в ЕвропеРоссия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель, заявил президент РФ. Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.Более того, рост ВВП России, по словам российского лидера, завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс.Минимум по безработице и заплаты россиянПо его словам, Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется, отметил Путин. При этом уровень заработных плат россиян пока недостаточно высокий, в решении этого вопроса нужно ставить амбициозные цели, добавил он."Нужно формировать экономику высоких заработных плат. Повторю еще раз, это очень важно - на основе повышения производительности труда", - убежден глава российского государства.Инфляция в РоссииСитуация с инфляцией развивается лучше прогнозов экспертов. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики, указал президент.По словам Путина, одна из основных задач в 2025 году - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста.Внедрение цифрового рубляОн напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется два года, отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. По словам президента, в целом цифровые национальные валюты является надежным механизмом.Развитие "оборонки"Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, продолжил Путин.По мнению главы государства, в оборонную область необходимо также оперативно внедрять гражданские инновации. Кроме того, Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, в том числе в сфере совместных разработок и создания предприятий и производственных мощностей "под ключ", уточнил Путин.Взаимодействие в рамках БРИКСВ целом, по словам Путина, доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти. Он подчеркнул, что государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике.Путин отметил, что дальнейшие трансформации мировой экономики неизбежны, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга. "Нужно, чтобы этот рост становился все более устойчивым, охватывал как можно больше стран", - добавил глава государства.Туризм и объекты культурного наследияПо словам президента, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов.В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты. Президент также призвал объединить программы льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и сохранению объектов культурного наследия. Таким образом на реставрацию и капремонт старинных зданий можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума длилось 55 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляцияПрезидент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
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владимир путин (политик), пмэф, политика, экономика, россия, инфляция, брикс, безработица, оборонно-промышленный комплекс россии, туризм, ввп (валовый внутренний продукт), новости
Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина

Главное из заявлений Путина на пленарном заседании ПМЭФ

17:39 20.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в рамках пленарного заседания Питерского Международного экономического форума. Глава государства затронул целый ряд вопросов, касающихся состояния и перспектив российской и мировой экономики, главные из которых – в подборке РИА Новости Крым.

Первое место по ВВП в Европе

Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель, заявил президент РФ. Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.

"Экономика России не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как об исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели, они уходят в прошлое, реальность говорит о другом", - заявил президент.

Более того, рост ВВП России, по словам российского лидера, завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс.

Минимум по безработице и заплаты россиян

"За последние четыре года число занятых в России выросло на 2,4 млн человек. С октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы по стране стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы", - заявил президент.
По его словам, Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется, отметил Путин. При этом уровень заработных плат россиян пока недостаточно высокий, в решении этого вопроса нужно ставить амбициозные цели, добавил он.
"Нужно формировать экономику высоких заработных плат. Повторю еще раз, это очень важно - на основе повышения производительности труда", - убежден глава российского государства.

Инфляция в России

Ситуация с инфляцией развивается лучше прогнозов экспертов. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики, указал президент.
"Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается", - сказал он.
По словам Путина, одна из основных задач в 2025 году - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста.

Внедрение цифрового рубля

"Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и среди предприятий, и банков. Я прошу Центробанк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой системы", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется два года, отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. По словам президента, в целом цифровые национальные валюты является надежным механизмом.

Развитие "оборонки"

Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, продолжил Путин.

"В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружения и военной техники. И вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях, доказывают свою эффективность", - сказал президент.

По мнению главы государства, в оборонную область необходимо также оперативно внедрять гражданские инновации. Кроме того, Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, в том числе в сфере совместных разработок и создания предприятий и производственных мощностей "под ключ", уточнил Путин.

Взаимодействие в рамках БРИКС

"Взаимный товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов и продолжает расти", - констатировал президент.
В целом, по словам Путина, доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти. Он подчеркнул, что государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике.
Путин отметил, что дальнейшие трансформации мировой экономики неизбежны, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга.
"Нужно, чтобы этот рост становился все более устойчивым, охватывал как можно больше стран", - добавил глава государства.

Туризм и объекты культурного наследия

По словам президента, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов.
"Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок, не менее тысячи таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь. В том числе за счет открытия музеев, просветительских выставочных центров гостиниц и так далее", - проинформировал он.
В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты. Президент также призвал объединить программы льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и сохранению объектов культурного наследия. Таким образом на реставрацию и капремонт старинных зданий можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума длилось 55 минут.
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Владимир Путин (политик)ПМЭФПолитикаЭкономикаРоссияИнфляцияБРИКСБезработицаОборонно-промышленный комплекс РоссииТуризмВВП (Валовый внутренний продукт)Новости
 
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