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Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин

Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин

Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T21:57

2025-06-20T21:57

2025-06-20T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном после пленарного заседания Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).Владимир Путин отметил, что экономические связи РФ и КНР развиваются, показатели товарооборота между странами очень хорошие."Несмотря на все сложности, экономические связи развиваются. Прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Здесь и энергетика, и высокие технологии, здесь и освоение совместное космического пространства и так далее", – уточнил глава государства.При этом Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина большим другом России и подчеркнул, что с удовольствием воспользуется его приглашением и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.Ранее на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин заявил, что инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - ПутинРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинПутин обозначил позицию России по поддержке Ирана

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), пмэф, китай, экономика, политика, внешняя политика, новости