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Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T21:57
2025-06-20T21:59
россия
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пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном после пленарного заседания Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).Владимир Путин отметил, что экономические связи РФ и КНР развиваются, показатели товарооборота между странами очень хорошие."Несмотря на все сложности, экономические связи развиваются. Прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Здесь и энергетика, и высокие технологии, здесь и освоение совместное космического пространства и так далее", – уточнил глава государства.При этом Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина большим другом России и подчеркнул, что с удовольствием воспользуется его приглашением и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.Ранее на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин заявил, что инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - ПутинРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинПутин обозначил позицию России по поддержке Ирана
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россия, владимир путин (политик), пмэф, китай, экономика, политика, внешняя политика, новости
Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин

Путин назвал российско-китайские отношения мощным фактором стабильности в мире

21:57 20.06.2025 (обновлено: 21:59 20.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном
Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном после пленарного заседания Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).
"Несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно, все-таки отношения между Россией и Китаем развиваются уверенно, поступательно, по всем направлениям. Мы много раз об этом сказали уже и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", – сказал президент РФ.
Владимир Путин отметил, что экономические связи РФ и КНР развиваются, показатели товарооборота между странами очень хорошие.
"Несмотря на все сложности, экономические связи развиваются. Прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Здесь и энергетика, и высокие технологии, здесь и освоение совместное космического пространства и так далее", – уточнил глава государства.
При этом Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина большим другом России и подчеркнул, что с удовольствием воспользуется его приглашением и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.
Ранее на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин заявил, что инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы.
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РоссияВладимир Путин (политик)ПМЭФКитайЭкономикаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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