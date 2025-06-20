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Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области. Об это сообщает Миноборны России. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:10
2025-06-20T12:15
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20июн - РИА Новости Крым. Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области. Об это сообщает Миноборны России.Ранее сообщалось, что 19 июня российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости, армия и флот
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области

Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области - Минобороны

12:10 20.06.2025 (обновлено: 12:15 20.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20июн - РИА Новости Крым. Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области. Об это сообщает Миноборны России.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Московка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19 июня российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.
На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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Харьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОНовостиАрмия и флот
 
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