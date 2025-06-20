https://crimea.ria.ru/20250620/osvobozhden-naselennyy-punkt-moskovka-v-kharkovskoy-oblasti-1147373847.html
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области. Об это сообщает Миноборны России. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:10
2025-06-20T12:10
2025-06-20T12:15
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20июн - РИА Новости Крым. Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области. Об это сообщает Миноборны России.Ранее сообщалось, что 19 июня российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости, армия и флот
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области - Минобороны
12:10 20.06.2025 (обновлено: 12:15 20.06.2025)