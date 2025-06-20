https://crimea.ria.ru/20250620/novyy-semeynyy-kurort-sozdadut-v-krymu-1147371882.html

Новый семейный курорт создадут в Крыму

Новый семейный курорт создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Новый семейный курорт создадут в Крыму

"Сбер" рассмотрит возможность предоставления финансирования группе компаний "Монолит" на строительство гостиничного комплекса "Семейный курорт Крымская... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T10:38

2025-06-20T10:38

2025-06-20T10:39

"крымская ривьера"

"золотые пески россии"

строительство

"пять морей и озеро байкал"

крым

новости крыма

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Сбер" рассмотрит возможность предоставления финансирования группе компаний "Монолит" на строительство гостиничного комплекса "Семейный курорт Крымская Ривьера", сообщает пресс-служба банка.Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.Соглашением также предусмотрена защита от финансовых рисков, аналитическая и информационная поддержка банка, внедрение цифровых решений "Сбера" для автоматизации и оптимизации процессов.Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России"."Золотые пески России" реализуется в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке президента РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крымская ривьера", "золотые пески россии", строительство, "пять морей и озеро байкал", крым, новости крыма, пмэф