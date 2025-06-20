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Новый семейный курорт создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Новый семейный курорт создадут в Крыму
Новый семейный курорт создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Новый семейный курорт создадут в Крыму
"Сбер" рассмотрит возможность предоставления финансирования группе компаний "Монолит" на строительство гостиничного комплекса "Семейный курорт Крымская... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:38
2025-06-20T10:39
"крымская ривьера"
"золотые пески россии"
строительство
"пять морей и озеро байкал"
крым
новости крыма
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Сбер" рассмотрит возможность предоставления финансирования группе компаний "Монолит" на строительство гостиничного комплекса "Семейный курорт Крымская Ривьера", сообщает пресс-служба банка.Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.Соглашением также предусмотрена защита от финансовых рисков, аналитическая и информационная поддержка банка, внедрение цифровых решений "Сбера" для автоматизации и оптимизации процессов.Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России"."Золотые пески России" реализуется в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке президента РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"крымская ривьера", "золотые пески россии", строительство, "пять морей и озеро байкал", крым, новости крыма, пмэф

Новый семейный курорт создадут в Крыму

10:38 20.06.2025 (обновлено: 10:39 20.06.2025)
 
© Предоставлено застройщиком "Золотые пески"Новый семейный курорт создадут в Крыму
Новый семейный курорт создадут в Крыму
© Предоставлено застройщиком "Золотые пески"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Сбер" рассмотрит возможность предоставления финансирования группе компаний "Монолит" на строительство гостиничного комплекса "Семейный курорт Крымская Ривьера", сообщает пресс-служба банка.
Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
Соглашением также предусмотрена защита от финансовых рисков, аналитическая и информационная поддержка банка, внедрение цифровых решений "Сбера" для автоматизации и оптимизации процессов.
Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России".
"Золотые пески России" реализуется в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке президента РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Крымская Ривьера""Золотые пески России"Строительство"Пять морей и озеро Байкал"КрымНовости КрымаПМЭФ
 
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