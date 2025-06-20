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Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков
Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков
Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили 9350 украинских боевиков, а также вооружение и технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в пятничной РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T13:04
2025-06-20T13:17
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили 9350 украинских боевиков, а также вооружение и технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в пятничной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 1250 военных ВСУ, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" противник потерял более 1480 человек, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 25 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили свыше 1390 боевиков, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три американских бронетранспортера М113, 16 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Центра" продолжили наступление на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Противник потерял более 3410 солдат, 43 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили свыше 1350 боевиков, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Военнослужащие "Днепра" разбили более 470 неонацистов, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.Кроме того, ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов – Новониколаевку, Зеленый Кут и Ульяновку в ДНР, Новониколаевку Сумской области, Долгенькое и Московка Харьковской области.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врагаПутин рассказал о потерях Украины в зоне СВОНовости СВО: армия России расширяет фронт
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, инфографика
Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков

Новости СВО - армия России за неделю уничтожила 9350 украинских боевиков

13:04 20.06.2025 (обновлено: 13:17 20.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили 9350 украинских боевиков, а также вооружение и технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в пятничной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 1250 военных ВСУ, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" противник потерял более 1480 человек, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 25 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили свыше 1390 боевиков, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три американских бронетранспортера М113, 16 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 20 июня 2025 годаСводка Минобороны РФ на 20 июня 2025 года
Подразделения "Центра" продолжили наступление на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Противник потерял более 3410 солдат, 43 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.
Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили свыше 1350 боевиков, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие "Днепра" разбили более 470 неонацистов, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.
Кроме того, ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов – Новониколаевку, Зеленый Кут и Ульяновку в ДНР, Новониколаевку Сумской области, Долгенькое и Московка Харьковской области.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.
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