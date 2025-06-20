Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/na-solntse-proizoshla-samaya-moschnaya-za-iyun-vspyshka-1147366564.html
На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка
На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка - РИА Новости Крым, 20.06.2025
На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка
Самый мощный в июне и третий по силе за год взрыв уровня X1.9 произошел на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T09:45
2025-06-20T09:46
вспышки на солнце
космос
солнце
земля
новости
стихия
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_d3d982a1d3e2b43a099b582864606c9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Самый мощный в июне и третий по силе за год взрыв уровня X1.9 произошел на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые подчеркивают, что это событие - третье по силе в 2025 году, после вспышек 14 мая и 23 февраля. При этом, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала значительного воздействия на нашу планету, кроме влияния на прохождение радиосигналов."Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении к Земле, и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз", - поясняют ученые.Сейчас воздействие на Землю считается практически исключенным. Приход к Земле тяжелых заряженных частиц, влияющих на космические аппараты, зарегистрирован не был. При этом, согласно прогнозу магнитных бурь, в пятницу с 9 часов утра до полудня Земля переживает магнитную бурю невысокого уровня G1.Накануне лаборатория сообщала о двойном увеличении числа солнечных взрывов на Солнце. Такую активность ученые связывают с появлением на солнечном диске нового скопления пятен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаЗемлю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_029618812c70feceeefaf9fda18967dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, космос, солнце, земля, новости, стихия, магнитные бури
На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка

Третья по силе вспышка этого года произошла на Солнце в ночь на пятницу - ученые

09:45 20.06.2025 (обновлено: 09:46 20.06.2025)
 
© РИА НовостиВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Самый мощный в июне и третий по силе за год взрыв уровня X1.9 произошел на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Активная солнечная область произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв. В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9", - сказано на сайте Лаборатории.
Ученые подчеркивают, что это событие - третье по силе в 2025 году, после вспышек 14 мая и 23 февраля. При этом, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала значительного воздействия на нашу планету, кроме влияния на прохождение радиосигналов.
"Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении к Земле, и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз", - поясняют ученые.
Сейчас воздействие на Землю считается практически исключенным. Приход к Земле тяжелых заряженных частиц, влияющих на космические аппараты, зарегистрирован не был. При этом, согласно прогнозу магнитных бурь, в пятницу с 9 часов утра до полудня Земля переживает магнитную бурю невысокого уровня G1.
Накануне лаборатория сообщала о двойном увеличении числа солнечных взрывов на Солнце. Такую активность ученые связывают с появлением на солнечном диске нового скопления пятен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня
 
Вспышки на СолнцекосмосСолнцеЗемляНовостиСтихияМагнитные бури
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
11:43В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
11:14Каким будет размер МРОТ в 2026 году
11:07В Крыму мужчина забил до смерти собственную мать
10:55Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
10:40В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
10:38Новый семейный курорт создадут в Крыму
10:35Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
10:20Мошенники создали фейковые страницы мэра Феодосии
10:17В Севастополе закрыли рейд
10:07В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
10:02В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:45На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро пятницы
09:19Страшное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски
09:11Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране
08:45В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей
08:10Полсотни заложников за одного солдата: как нацисты уничтожали крымчан
07:45В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии
07:32ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ
Лента новостейМолния