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На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка

На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка - РИА Новости Крым, 20.06.2025

На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка

Самый мощный в июне и третий по силе за год взрыв уровня X1.9 произошел на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T09:45

2025-06-20T09:45

2025-06-20T09:46

вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Самый мощный в июне и третий по силе за год взрыв уровня X1.9 произошел на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые подчеркивают, что это событие - третье по силе в 2025 году, после вспышек 14 мая и 23 февраля. При этом, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала значительного воздействия на нашу планету, кроме влияния на прохождение радиосигналов."Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении к Земле, и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз", - поясняют ученые.Сейчас воздействие на Землю считается практически исключенным. Приход к Земле тяжелых заряженных частиц, влияющих на космические аппараты, зарегистрирован не был. При этом, согласно прогнозу магнитных бурь, в пятницу с 9 часов утра до полудня Земля переживает магнитную бурю невысокого уровня G1.Накануне лаборатория сообщала о двойном увеличении числа солнечных взрывов на Солнце. Такую активность ученые связывают с появлением на солнечном диске нового скопления пятен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаЗемлю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, космос, солнце, земля, новости, стихия, магнитные бури