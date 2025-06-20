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На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые
На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые - РИА Новости Крым, 20.06.2025
На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые
На трассе "Кавказ" на Кубани произошла массовая авария с участием пассажирских автобусов, легковушек и грузовика. Пострадали два человека, сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T20:37
2025-06-20T21:31
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На трассе "Кавказ" на Кубани произошла массовая авария с участием пассажирских автобусов, легковушек и грузовика. Пострадали два человека, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.По его данным, массовое ДТП с участием шести транспортных средств произошло вечером в пятницу.Угрозы жизни пострадавших нет, добавил Филиппов.На этой неделе 15-летний подросток за рулем мопеда сбил двух детей 9-ти и 5-ти лет, когда они внезапно выбежали на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скоростиПьяный водитель устроил массовое ДТП в СевастополеСтрашное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, дтп, минздрав краснодарского края, новости, кубань
На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые

На трассе "Кавказ" в массовой аварии с пассажирскими автобусами пострадали два человека

20:37 20.06.2025 (обновлено: 21:31 20.06.2025)
 
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС и скорая на месте ДТП
Спасатели МЧС и скорая на месте ДТП
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На трассе "Кавказ" на Кубани произошла массовая авария с участием пассажирских автобусов, легковушек и грузовика. Пострадали два человека, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
По его данным, массовое ДТП с участием шести транспортных средств произошло вечером в пятницу.
"На трассе "Кавказ" два пассажирских автобуса, три легковые машины и грузовик попали в ДТП. На месте работали четыре бригады "скорой". Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам: одному помощь оказана на месте, второго - госпитализировали", - написал он в Telegram.
Угрозы жизни пострадавших нет, добавил Филиппов.
На этой неделе 15-летний подросток за рулем мопеда сбил двух детей 9-ти и 5-ти лет, когда они внезапно выбежали на дорогу.
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