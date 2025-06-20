https://crimea.ria.ru/20250620/na-kubani-stolknulis-shest-avtomobiley--est-ranennye-1147393091.html

На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые

На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые - РИА Новости Крым, 20.06.2025

На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые

На трассе "Кавказ" на Кубани произошла массовая авария с участием пассажирских автобусов, легковушек и грузовика. Пострадали два человека, сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T20:37

2025-06-20T20:37

2025-06-20T21:31

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На трассе "Кавказ" на Кубани произошла массовая авария с участием пассажирских автобусов, легковушек и грузовика. Пострадали два человека, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.По его данным, массовое ДТП с участием шести транспортных средств произошло вечером в пятницу.Угрозы жизни пострадавших нет, добавил Филиппов.На этой неделе 15-летний подросток за рулем мопеда сбил двух детей 9-ти и 5-ти лет, когда они внезапно выбежали на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скоростиПьяный водитель устроил массовое ДТП в СевастополеСтрашное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, дтп, минздрав краснодарского края, новости, кубань