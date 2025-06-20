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На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой

На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой - РИА Новости Крым, 20.06.2025

На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой

В пятницу в Крыму ночью без осадков; утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные,... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T00:01

2025-06-20T00:01

2025-06-20T00:01

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крымская погода

симферополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков; утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +23...25 градусов.В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - ночью переменная облачность, без осадков, днем - дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+21 градусов, днем +23...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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