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На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой
На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой - РИА Новости Крым, 20.06.2025
На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой
В пятницу в Крыму ночью без осадков; утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные,... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков; утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +23...25 градусов.В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - ночью переменная облачность, без осадков, днем - дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+21 градусов, днем +23...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
На Крым идет холодный фронт: что будет с погодой
Погода в Крыму 20 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков; утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с; днем местами до +17 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +12…14; днем +21…26, в горах +15…20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +23...25 градусов.
В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - ночью переменная облачность, без осадков, днем - дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+21 градусов, днем +23...+26.
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