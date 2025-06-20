https://crimea.ria.ru/20250620/mekhanizirovannuyu-ochistku-plyazhey-anapy-zavershat-k-seredine-leta-1147389526.html

Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета

Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета

В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:55

2025-06-20T17:55

2025-06-20T17:55

россия

анапа

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.Техника работает днем по 8 часов. Общая площадь очистки сейчас составляет 34 гектара.Жителей и гостей города-курорта призвали не заходить на участки, где работает техника, и внимательно следить за детьми.Ранее в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщили, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Пострадали пляжные территории Крымского полуострова и Краснодарского края. До старта сезона крымский берег полностью очистили и здесь полноценно стартовал курортный сезон. Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрдМинздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктамиВ Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога

россия

анапа

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анапа, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов