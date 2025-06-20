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Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета
Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета
В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:55
2025-06-20T17:55
россия
анапа
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.Техника работает днем по 8 часов. Общая площадь очистки сейчас составляет 34 гектара.Жителей и гостей города-курорта призвали не заходить на участки, где работает техника, и внимательно следить за детьми.Ранее в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщили, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Пострадали пляжные территории Крымского полуострова и Краснодарского края. До старта сезона крымский берег полностью очистили и здесь полноценно стартовал курортный сезон. Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрдМинздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктамиВ Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога
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РИА Новости Крым
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96
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россия, анапа, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов
Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета

Пляжи Анапы спецтехника очистит к середине лета – оперштаб

17:55 20.06.2025
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжей от мазута в Анапе
Очистка пляжей от мазута в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Спецтехника завершит этап механизированной очистки анапских пляжей к середине июля. Полное завершение работ запланировано на 10-15 июля, сроки зависят от погодных условий", – сказано в сообщении.
Техника работает днем по 8 часов. Общая площадь очистки сейчас составляет 34 гектара.

"Задействовано четыре трактора. Это два больших и два маленьких МТЗ, а также пляжеуборочная машина с сетками", – добавили в оперштабе.

Жителей и гостей города-курорта призвали не заходить на участки, где работает техника, и внимательно следить за детьми.
Ранее в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщили, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Пострадали пляжные территории Крымского полуострова и Краснодарского края. До старта сезона крымский берег полностью очистили и здесь полноценно стартовал курортный сезон.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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