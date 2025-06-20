Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета
Пляжи Анапы спецтехника очистит к середине лета – оперштаб
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжей от мазута в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Анапе к середине лета планируют закончить механизированную очистку пляжей, эти работы перешли к завершающему этапу. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Спецтехника завершит этап механизированной очистки анапских пляжей к середине июля. Полное завершение работ запланировано на 10-15 июля, сроки зависят от погодных условий", – сказано в сообщении.
Техника работает днем по 8 часов. Общая площадь очистки сейчас составляет 34 гектара.
"Задействовано четыре трактора. Это два больших и два маленьких МТЗ, а также пляжеуборочная машина с сетками", – добавили в оперштабе.
Жителей и гостей города-курорта призвали не заходить на участки, где работает техника, и внимательно следить за детьми.
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