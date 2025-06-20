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Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом за два часа выросла более чем в двое. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T15:16
2025-06-20T15:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом за два часа выросла более чем в двое. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов, проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. Сейчас в очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств, информирует канал.Со стороны Краснодарского края проезд к транспортному переходу свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу

У Крымского моста сейчас очередь со стороны Керчи удвоилась

15:16 20.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом за два часа выросла более чем в двое. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 13 часов, проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. Сейчас в очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств, информирует канал.
"Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Краснодарского края проезд к транспортному переходу свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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