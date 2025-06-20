https://crimea.ria.ru/20250620/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-etomu-chasu-1147381260.html

Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу

Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу

Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом за два часа выросла более чем в двое. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T15:16

2025-06-20T15:16

2025-06-20T15:16

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом за два часа выросла более чем в двое. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов, проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. Сейчас в очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств, информирует канал.Со стороны Краснодарского края проезд к транспортному переходу свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

крым

крымский мост

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма