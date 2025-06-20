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Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы
К вечеру пятницы очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начла сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T20:13
2025-06-20T20:13
2025-06-20T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начла сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. В 15:00 в очереди со стороны Керчи находились 385 транспортных средств. Спустя еще два часа затор увеличился до 520 авто.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста вечером в пятницу проезда ждут 350 машин со стороны Керчи