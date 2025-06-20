https://crimea.ria.ru/20250620/krymskiy-most-obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1147392717.html

Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы

К вечеру пятницы очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начла сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T20:13

2025-06-20T20:13

2025-06-20T20:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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керчь

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начла сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. В 15:00 в очереди со стороны Керчи находились 385 транспортных средств. Спустя еще два часа затор увеличился до 520 авто.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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