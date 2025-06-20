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Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:51
2025-06-20T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В этом году методологию определения обновили: теперь в ходе его составления учитывается свыше сотни показателей по восьми направлениям и 28 факторам, уточнил глава региона.В прошлом году Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и СевастополяВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, инвестиции, пмэф
Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

Крым занял 7 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах

12:51 20.06.2025
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Республика Крым заняла 7 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленном Агентством стратегических инициатив. Таким образом, наш регион остается в топ-10 лидеров в плане инвестиционной привлекательности", - написал он в своем Telegram-канале.

В этом году методологию определения обновили: теперь в ходе его составления учитывается свыше сотни показателей по восьми направлениям и 28 факторам, уточнил глава региона.
В прошлом году Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
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Сергей АксеновКрымНовостиНовости КрымаИнвестицииПМЭФ
 
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