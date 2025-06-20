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Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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https://crimea.ria.ru/20250620/komfortnaya-prokhlada-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1147376855.html
Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные
Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные
В предстоящие выходные в Крыму осадков не ожидается, погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой воздуха. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T19:55
2025-06-20T19:55
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
крым
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму осадков не ожидается, погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Несмотря на прояснение неба и маловероятность осадков, Тишковец отмечает несоответствующую сезону легкую прохладу. Ночные температуры будут в пределах +9… 14, днем – до +19… 24 градусов.В воскресенье погода останется стабильной. Крым окажется под влиянием антициклона, центр которого расположится над Румынией. Ночь ожидается прохладной – +9… 14, а днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет холодный фронт: что будет с погодойКак городские службы Симферополя готовятся к летним ливнямКогда в Крым может прийти засуха – мнение
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", крым, евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные

В Крыму на выходных ожидается сухая и комфортная погода – ФОБОС

19:55 20.06.2025
 
© РИА Новости КрымКовыль
Ковыль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму осадков не ожидается, погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу характер метеоусловий будет определяться постепенным ростом атмосферного давления, соответственно усилятся нисходящие воздушные потоки, которые будут препятствовать процессу облакообразования", – прогнозирует эксперт.
Несмотря на прояснение неба и маловероятность осадков, Тишковец отмечает несоответствующую сезону легкую прохладу. Ночные температуры будут в пределах +9… 14, днем – до +19… 24 градусов.
В воскресенье погода останется стабильной. Крым окажется под влиянием антициклона, центр которого расположится над Румынией. Ночь ожидается прохладной – +9… 14, а днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.
"Обойдется до конца недели без каких-либо камней с неба, и уж тем более никаких опасных явлений погоды тоже не прогнозируется. Все достаточно спокойно, и, в общем-то, пусть немножко в умеренном, но, тем не менее, относительно комфортном температурном режиме", – отметил Тишковец.
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