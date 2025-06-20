https://crimea.ria.ru/20250620/komfortnaya-prokhlada-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1147376855.html

Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные

Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные

В предстоящие выходные в Крыму осадков не ожидается, погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой воздуха. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T19:55

2025-06-20T19:55

2025-06-20T19:55

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крым

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму осадков не ожидается, погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Несмотря на прояснение неба и маловероятность осадков, Тишковец отмечает несоответствующую сезону легкую прохладу. Ночные температуры будут в пределах +9… 14, днем – до +19… 24 градусов.В воскресенье погода останется стабильной. Крым окажется под влиянием антициклона, центр которого расположится над Румынией. Ночь ожидается прохладной – +9… 14, а днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет холодный фронт: что будет с погодойКак городские службы Симферополя готовятся к летним ливнямКогда в Крым может прийти засуха – мнение

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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