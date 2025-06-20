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Каким будет размер МРОТ в 2026 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Каким будет размер МРОТ в 2026 году
Каким будет размер МРОТ в 2026 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Каким будет размер МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит более 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T11:14
2025-06-20T11:14
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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экономика
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зарплата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит более 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Котякова, это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек."По всем нашим расчетам мы четко движемся к выполнению тех поручений, которые дал нам президент нашей страны, то есть (размер МРОТ) 35 тысяч рублей к 2030 году будет достигнут", - добавил глава Минтруда.В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон Кому в России повысят пенсии в августеИндексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
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РИА Новости Крым
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96
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минимальный размер оплаты труда (мрот), пмэф, новости, экономика, работа, зарплата
Каким будет размер МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей – Котяков

11:14 20.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит более 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В соответствии с прогнозом социально-эконмического развития мы видим, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей", - сказал глава ведомства.
По словам Котякова, это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек.
"По всем нашим расчетам мы четко движемся к выполнению тех поручений, которые дал нам президент нашей страны, то есть (размер МРОТ) 35 тысяч рублей к 2030 году будет достигнут", - добавил глава Минтруда.
В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.
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