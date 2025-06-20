https://crimea.ria.ru/20250620/kakim-budet-razmer-mrot-v-2026-godu-1147372665.html

Каким будет размер МРОТ в 2026 году

Каким будет размер МРОТ в 2026 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Каким будет размер МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит более 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T11:14

2025-06-20T11:14

2025-06-20T11:14

минимальный размер оплаты труда (мрот)

пмэф

новости

экономика

работа

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит более 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Котякова, это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек."По всем нашим расчетам мы четко движемся к выполнению тех поручений, которые дал нам президент нашей страны, то есть (размер МРОТ) 35 тысяч рублей к 2030 году будет достигнут", - добавил глава Минтруда.В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон Кому в России повысят пенсии в августеИндексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимальный размер оплаты труда (мрот), пмэф, новости, экономика, работа, зарплата