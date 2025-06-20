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Иран в ближайшее время способен создать ядерное оружие – Трамп

Иран в ближайшее время способен создать ядерное оружие – Трамп - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Иран в ближайшее время способен создать ядерное оружие – Трамп

Иран собрал "огромный объем материала" и якобы способен создать ядерное оружие в ближайшем будущем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T23:24

2025-06-20T23:24

2025-06-20T23:32

дональд трамп

иран

обострение между израилем и ираном

в мире

ядерное оружие

сша

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Иран собрал "огромный объем материала" и якобы способен создать ядерное оружие в ближайшем будущем, заявил президент США Дональд Трамп.При этом он заявил, что глава нацразведки страны Тулси Габбард ошибается, говоря об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.Также американский лидер заверил, что был против конфликта Ирана и Израиля и пока не планирует отправлять военных на территорию Ирана, поскольку это является крайним из вариантов действий в сложившейся ситуации.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома сообщила, что решение о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, США еще не приняли. По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, эта "утечка" была подготовлена целенаправленно.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил позицию России по поддержке ИранаОтчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружияСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, иран, обострение между израилем и ираном, в мире, ядерное оружие, сша, политика, внешняя политика