https://crimea.ria.ru/20250620/budet-li-rossiya-dobivatsya-kapitulyatsii-ukrainy--otvet-putina-1147391096.html

Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина

Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина

Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T18:45

2025-06-20T18:45

2025-06-20T18:45

владимир путин (политик)

россия

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин подчеркнул, что действия Москвы на Украине после государственного переворота 2014 года были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией, в том числе в Крыму.Путин подчеркнул, что принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других.Президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение УкраиныПереговоры России и Украины: в чем "загвоздки" Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, новости сво