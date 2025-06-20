https://crimea.ria.ru/20250620/akter-konstantinov-nazval-shest-prichin-ekhat-v-krym-1147372175.html
Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым
Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым
Российские отпускники все чаще выбирают для отдыха небольшие, но уютные отечественные курорты. Так, в июне четыре крымских приморских города - Алушта, Судак,... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:17
2025-06-20T12:17
2025-06-20T12:17
видео
новости
мнения
отдых в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147372295_0:0:1457:820_1920x0_80_0_0_19e56ac76ac84ac842ecae167ab4e160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские отпускники все чаще выбирают для отдыха небольшие, но уютные отечественные курорты. Так, в июне четыре крымских приморских города - Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных у туристов малых городов. Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, зачем ехать на полуостров, актер Александр Константинов назвал сразу шесть причин.Сайт РИА Новости Крым продолжает интересоваться мнением звезд о том, почему нужно ехать в Крым. И у каждого на этот счет свое особое мнение. Народный артист России Николай Бурляев убежден, что здесь лучшие курорты. Однако он уверен, что на полуостров нужно ехать, в том числе, за уникальным политическим опытом. Народный артист РСФСР Александр Михайлов считает Крым своей третьей Родиной. Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова любит лакомиться крымскими фруктами, рыбой и моллюсками, фигурист Илья Авербух уверен, что на полуострове можно зарядиться энергией, народный артист России Илья Резник черпает здесь вдохновение, как и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс, а певица Юта убеждена, что крымчане очень гостеприимны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКак курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147372295_79:0:1248:877_1920x0_80_0_0_c3c4c6df77744469cc604b0370f0ef76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости, мнения, отдых в крыму, крым курортный, видео
Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым
В Крым надо ехать для жизни - Константинов