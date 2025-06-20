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Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым

Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым

Российские отпускники все чаще выбирают для отдыха небольшие, но уютные отечественные курорты. Так, в июне четыре крымских приморских города - Алушта, Судак,... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T12:17

2025-06-20T12:17

2025-06-20T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские отпускники все чаще выбирают для отдыха небольшие, но уютные отечественные курорты. Так, в июне четыре крымских приморских города - Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных у туристов малых городов. Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, зачем ехать на полуостров, актер Александр Константинов назвал сразу шесть причин.Сайт РИА Новости Крым продолжает интересоваться мнением звезд о том, почему нужно ехать в Крым. И у каждого на этот счет свое особое мнение. Народный артист России Николай Бурляев убежден, что здесь лучшие курорты. Однако он уверен, что на полуостров нужно ехать, в том числе, за уникальным политическим опытом. Народный артист РСФСР Александр Михайлов считает Крым своей третьей Родиной. Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова любит лакомиться крымскими фруктами, рыбой и моллюсками, фигурист Илья Авербух уверен, что на полуострове можно зарядиться энергией, народный артист России Илья Резник черпает здесь вдохновение, как и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс, а певица Юта убеждена, что крымчане очень гостеприимны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКак курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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