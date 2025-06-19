Заявления Путина и новый обмен военнопленными - главное за день
Заявления Путина об Украине и НАТО и новый обмен военнопленными - главное за день
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Заявления президента РФ Владимира Путина по Украине и вооружениям НАТО. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы РФ. Крым и Севастополь на полях Питерского международного экономического форума. Новый глава Службы по мобилизационной работе и теробороне в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявления президента
Президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума сделал ряд заявлений. В частности российский лидер заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы.
При этом Россия не допустит, чтобы у Украины были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу.
Также президент сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, и заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.
Обмен военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших боевиков ВСУ.
Удары ВСУ
В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ. Еще один украинский беспилотник уничтожили над Крымом и три - над Ростовской и Тульской областями днем 19 июня.
Крым и Севастополь на ПМЭФ
Совет министров Крыма в рамках ПМЭФ-2025 заключил инвестиционные соглашения о строительстве жилых комплексов в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе. Общий объем инвестиций составляет 17,5 миллиардов рублей, сообщили в четверг пресс-службе минэкономразвития Крыма. Также в четверг стало известно, что ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей. Как заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам подписания соответствующего соглашения с инвестором проинформировал о грядущей реконструкции морского порта в Камышовой бухте. Только на первом этапе в реализацию проекта вложат 2 млрд рублей. Также в рамках ПМЭФ Севастополь заключил соглашения о сотрудничестве с Татарстаном и Запорожской областью.
Назначение в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте правительства республики. Игорь Куренев родился 10 июля 1972 года в Ульяновске. Окончил в 1993 году Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, квалификация – инженер-экономист. С 1989 года по 2010 годы проходил военную службу в Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.
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