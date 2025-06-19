https://crimea.ria.ru/20250619/zayavleniya-putina-i-novyy-obmen-voennoplennymi---glavnoe-za-den-1147359267.html

Заявления Путина и новый обмен военнопленными - главное за день

Заявления Путина и новый обмен военнопленными - главное за день - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Заявления Путина и новый обмен военнопленными - главное за день

Заявления президента РФ Владимира Путина по Украине и вооружениям НАТО. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Попытки ВСУ атаковать мирные... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T22:33

2025-06-19T22:33

2025-06-19T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Заявления президента РФ Владимира Путина по Украине и вооружениям НАТО. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы РФ. Крым и Севастополь на полях Питерского международного экономического форума. Новый глава Службы по мобилизационной работе и теробороне в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления президентаПрезидент РФ Владимир Путин в ночь на четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума сделал ряд заявлений. В частности российский лидер заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. При этом Россия не допустит, чтобы у Украины были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу. Также президент сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, и заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Обмен военнопленнымиРоссия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших боевиков ВСУ.Удары ВСУВ ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ. Еще один украинский беспилотник уничтожили над Крымом и три - над Ростовской и Тульской областями днем 19 июня.Крым и Севастополь на ПМЭФСовет министров Крыма в рамках ПМЭФ-2025 заключил инвестиционные соглашения о строительстве жилых комплексов в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе. Общий объем инвестиций составляет 17,5 миллиардов рублей, сообщили в четверг пресс-службе минэкономразвития Крыма. Также в четверг стало известно, что ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей. Как заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам подписания соответствующего соглашения с инвестором проинформировал о грядущей реконструкции морского порта в Камышовой бухте. Только на первом этапе в реализацию проекта вложат 2 млрд рублей. Также в рамках ПМЭФ Севастополь заключил соглашения о сотрудничестве с Татарстаном и Запорожской областью.Назначение в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте правительства республики. Игорь Куренев родился 10 июля 1972 года в Ульяновске. Окончил в 1993 году Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, квалификация – инженер-экономист. С 1989 года по 2010 годы проходил военную службу в Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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