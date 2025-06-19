https://crimea.ria.ru/20250619/vtb-rossiyane-zarabotayut-na-vkladakh-v-15-raza-bolshe-chem-v-proshlom-godu-1147353630.html
ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году - РИА Новости Крым, 19.06.2025
ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T16:09
2025-06-19T16:09
2025-06-19T16:09
втб
банк
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143906693_656:837:2450:1846_1920x0_80_0_0_eb60297831d5606263a49fd5802244ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Заявление прозвучало на полях Петербургского экономического форума.Брейтенбихер добавил, что, по прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.
https://crimea.ria.ru/20250619/okolo-20-tysyach-krymchan-ezhemesyachno-podklyuchayutsya-k-semeynomu-banku-vtb-1147347467.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143906693_760:781:2323:1953_1920x0_80_0_0_6370fdd9c009662588cc8c932e94b4d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Заявление прозвучало на полях Петербургского экономического форума.
Брейтенбихер добавил, что, по прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.
"По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – прокомментировал Брейтенбихер.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.