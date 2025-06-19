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ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году - РИА Новости Крым, 19.06.2025
ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T16:09
2025-06-19T16:09
втб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Заявление прозвучало на полях Петербургского экономического форума.Брейтенбихер добавил, что, по прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.
https://crimea.ria.ru/20250619/okolo-20-tysyach-krymchan-ezhemesyachno-podklyuchayutsya-k-semeynomu-banku-vtb-1147347467.html
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РИА Новости Крым
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96
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втб, банк, финансы, новости

ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

16:09 19.06.2025
 
© Пресс-служба ВТБНовые финансовые возможности: как клиентов РНКБ переведут в ВТБ
Новые финансовые возможности: как клиентов РНКБ переведут в ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Заявление прозвучало на полях Петербургского экономического форума.
Брейтенбихер добавил, что, по прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.
"По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – прокомментировал Брейтенбихер.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.
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Заголовок открываемого материала
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