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ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году - РИА Новости Крым, 19.06.2025

ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T16:09

2025-06-19T16:09

2025-06-19T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около четырех триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Заявление прозвучало на полях Петербургского экономического форума.Брейтенбихер добавил, что, по прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.

https://crimea.ria.ru/20250619/okolo-20-tysyach-krymchan-ezhemesyachno-podklyuchayutsya-k-semeynomu-banku-vtb-1147347467.html

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