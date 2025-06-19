ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
16:31 19.06.2025 (обновлено: 16:41 19.06.2025)
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"Соглашение подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и директор СЗ "Владоград" Юрий Ильин
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВТБ предоставит финансирование Специализированному Застройщику "Владоград" для реализации проектов в области жилищного строительства на территории Республики Крым, общий объем финансирования составит 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба застройщика.
Соответствующее соглашение подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и директор СЗ "Владоград" Юрий Ильин в рамках ПМЭФ-2025.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"
ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
Банк и застройщик планируют расширить сотрудничество в финансировании проектов жилищного строительства и девелопмента в Крыму. Кроме того, стороны договорились расширить направления сотрудничества и рассмотреть возможность реализации других совместных проектов.
"Расширение партнерства – важный шаг в поддержке отрасли жилищного строительства, выступающей драйвером экономики. Предоставление финансирования позволит застройщику обеспечить жильем жителей Крыма, будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей. Мы видим значительный потенциал в сотрудничестве и намерены активно поддерживать проекты, направленные на повышение качества жизни россиян", – заявил Бортников.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
© Фото предоставлены ООО "СЗ "Владоград"
ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
Как отметил директор ГК "Владоград" Александр Турлаев, благодаря поддержке ВТБ продолжится реализация проектов, которые задают стандарты в регионе.
"Уверены, что это расширенное партнерство с ВТБ внесет значительный вклад в развитие экономического потенциала полуострова и положительно скажется на жизни местного населения. Подписанное соглашение — сигнал для инвесторов: Крым надежен и перспективен", - подчеркнул Турлаев.
Компания реализует программу жилой застройки в Крыму, включающую семь жилых комплексов в Алуште и Симферополе. Общая площадь объектов, реализуемых в партнерстве с ВТБ, в ближайшие два года составит 535,5 тысячи квадратных метров.
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