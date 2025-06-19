https://crimea.ria.ru/20250619/vtb-profinansiruet-zhilischnoe-stroitelstvo-v-krymu-na-46-mlrd-rubley-1147355142.html

ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей

ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.06.2025

ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей

ВТБ предоставит финансирование Специализированному Застройщику "Владоград" для реализации проектов в области жилищного строительства на территории Республики... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T16:31

2025-06-19T16:31

2025-06-19T16:41

втб

новости

крым

новости крыма

пмэф

экономика

экономика крыма

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147354823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7980d327a3a7ce40be4e443d5369a3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВТБ предоставит финансирование Специализированному Застройщику "Владоград" для реализации проектов в области жилищного строительства на территории Республики Крым, общий объем финансирования составит 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба застройщика.Соответствующее соглашение подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и директор СЗ "Владоград" Юрий Ильин в рамках ПМЭФ-2025.Банк и застройщик планируют расширить сотрудничество в финансировании проектов жилищного строительства и девелопмента в Крыму. Кроме того, стороны договорились расширить направления сотрудничества и рассмотреть возможность реализации других совместных проектов.Как отметил директор ГК "Владоград" Александр Турлаев, благодаря поддержке ВТБ продолжится реализация проектов, которые задают стандарты в регионе.Компания реализует программу жилой застройки в Крыму, включающую семь жилых комплексов в Алуште и Симферополе. Общая площадь объектов, реализуемых в партнерстве с ВТБ, в ближайшие два года составит 535,5 тысячи квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости, крым, новости крыма, пмэф, экономика, экономика крыма, строительство