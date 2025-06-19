https://crimea.ria.ru/20250619/vtb-podderzhit-obrazovatelnye-initsiativy-sevastopolskogo-gosuniversiteta-1147356351.html

ВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета

ВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета - РИА Новости Крым, 19.06.2025

ВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета

ВТБ и Севастопольский государственный университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2025. сообщает банк. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T17:17

2025-06-19T17:17

2025-06-19T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. ВТБ и Севастопольский государственный университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2025. сообщает банк.В частности, ВТБ поможет Севастопольскому госуниверситету проводить учебные мероприятия и проекты с целью повышения финансовой грамотности студентов и сотрудников. Студенты, выбравшие специальности по банковской деятельности, смогут проходить производственную практику и стажировки в банке."В этом году ВТБ начинает работу в Крыму и Севастополе под своим брендом, сохраняя лучшие практики РНКБ и дополняя их передовыми продуктами и сервисами. Мы нацелены не только на решение бизнес-задач, но и формирование социальной среды, которую сможем поддержать своими проектами. Севастопольский госуниверситет около 10 лет сотрудничал с РНКБ. Мы приняли эстафету и готовы участвовать в формировании Фонда целевого капитала вуза. Это позволит университету направить его на развитие ключевых образовательных проектов, мотивировать и стимулировать талантливых студентов и преподавательский состав", – цитируются в сообщении сова заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова.Как отметил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев, партнерство с ВТБ позволит запустить новые научные проекты и модернизировать образовательные программы.ВТБ 16 июня завершил юридические процедуры по присоединению РНКБ - более 2 миллионов клиентов перейдут в ВТБ до конца года. Наращивая свои позиции на полуострове, ВТБ готов поддерживать не только экономику, но и культуру, образование, спорт и социальные проекты, добавили в банке.

https://crimea.ria.ru/20250616/vtb-zavershil-yuridicheskoe-prisoedinenie-rnkb-v-krymu-1147255767.html

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