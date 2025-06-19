https://crimea.ria.ru/20250619/v-simferopole-zaderzhali-zakladchitsu-s-metadonom-1147342336.html

В Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном

В Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном

На ж/д вокзале в Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном. 33-летняя местная жительница собиралась забрать очередную партию массой около 200 граммов. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T11:29

2025-06-19T11:29

2025-06-19T11:29

наркотики

крым

симферополь

мвд по республике крым

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147342214_0:57:721:462_1920x0_80_0_0_d7bca3c0b93ac8fdb3f87266ec8290e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На ж/д вокзале в Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном. 33-летняя местная жительница собиралась забрать очередную партию массой около 200 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте.Следствием установлено, что женщина нашла в интернете объявление о работе курьером-закладчиком и получала информацию о местонахождении оптовых партий, после чего, следуя инструкции, расфасовывала наркотики на дозы и организовывала тайниковые закладки.Результаты экспертизы показали, что изъятое содержит в своем составе метадон, общей массой около 14 граммов. Подозреваемая собиралась забрать очередную партию наркотических средств, получив от куратора геолокацию тайника, уточнили правоохранители.При осмотре места происшествия в черте Симферополя полицейские обнаружили и изъяли обмотанный изолентой полимерный сверток с кристаллическим и порошкообразным веществом массой около 200 граммов. Согласно проведенной экспертизе, изъятое содержит в своем составе метадон, добавили в МВД.В ходе обыска по месту жительства задержанной обнаружено и изъято еще около 22 граммов расфасованного запрещенного вещества, а также упаковочный материал и весы.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что 58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеНарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, крым, симферополь, мвд по республике крым, новости крыма, закон и право