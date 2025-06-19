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В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть

В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть

В Севастополе запрещено посещение лесов до 9 июля из-за высокой пожароопасности, при этом специально отведенные места открыты для туристов. Подробнее об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T19:22

2025-06-19T19:22

2025-06-19T19:22

пожароопасный сезон в крыму

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе запрещено посещение лесов до 9 июля из-за высокой пожароопасности, при этом специально отведенные места открыты для туристов. Подробнее об этом проинформировали в четверг в правительстве города.При этом Большая севастопольская тропа закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища "Аязьма". Проезд через лес разрешен только к домам и дачам. Служебный транспорт экологических и спасательных служб может передвигаться без ограничений.Любые виды открытого огня вне разрешенных зон, запуск фейерверков и сжигание мусора, организация палаточных лагерей строго запрещены.Леса в Крыму также закрыты для посещения с 14 мая на 21 день в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ ранее опубликовало Минэкологии и природных ресурсов республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всегоВ Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожароопасный сезон в крыму, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя