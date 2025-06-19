Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/v-sevastopole-zakryli-lesa--gde-vse-esche-mozhno-otdokhnut-1147360566.html
В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть
В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть
В Севастополе запрещено посещение лесов до 9 июля из-за высокой пожароопасности, при этом специально отведенные места открыты для туристов. Подробнее об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T19:22
2025-06-19T19:22
пожароопасный сезон в крыму
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068185_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_74b079400691e8e396eff648f3671a2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе запрещено посещение лесов до 9 июля из-за высокой пожароопасности, при этом специально отведенные места открыты для туристов. Подробнее об этом проинформировали в четверг в правительстве города.При этом Большая севастопольская тропа закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища "Аязьма". Проезд через лес разрешен только к домам и дачам. Служебный транспорт экологических и спасательных служб может передвигаться без ограничений.Любые виды открытого огня вне разрешенных зон, запуск фейерверков и сжигание мусора, организация палаточных лагерей строго запрещены.Леса в Крыму также закрыты для посещения с 14 мая на 21 день в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ ранее опубликовало Минэкологии и природных ресурсов республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всегоВ Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068185_292:0:1600:981_1920x0_80_0_0_e4445a2b4b2b821ab50fb63efebeddab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожароопасный сезон в крыму, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть

В Севастопольских лесах отдых разрешен только в специальных оборудованных местах - власти

19:22 19.06.2025
 
© РИА Новости КрымТабличка "Внимание" на шлагбауме у входа в лесополосу
Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе запрещено посещение лесов до 9 июля из-за высокой пожароопасности, при этом специально отведенные места открыты для туристов. Подробнее об этом проинформировали в четверг в правительстве города.
"Урочища "Торопова Дача", "Аязьма", "Турецкая поляна". Пляжные зоны "Золотой пляж", "Ближний пляж". Места отдыха "Алсу", "Узунджа", "Парк 35-летия Победы", "III Кордон", – перечислили в пресс-службе места, доступные для посещения.
При этом Большая севастопольская тропа закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища "Аязьма". Проезд через лес разрешен только к домам и дачам. Служебный транспорт экологических и спасательных служб может передвигаться без ограничений.
Любые виды открытого огня вне разрешенных зон, запуск фейерверков и сжигание мусора, организация палаточных лагерей строго запрещены.
Леса в Крыму также закрыты для посещения с 14 мая на 21 день в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ ранее опубликовало Минэкологии и природных ресурсов республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
Пожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
 
Пожароопасный сезон в КрымуСевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области
20:31Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
20:14Россия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
20:03Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно
19:56На побережье Анапы снова обнаружен мазут
19:47В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
19:22В Севастополе закрыли леса – где все еще можно отдохнуть
19:11СОГАЗ в Крыму: надежная защита и клиентоцентричный подход
18:55Обрушение на фасаде жилой многоэтажки произошло в Симферополе
18:45Двойная атака – на Солнце растет число взрывов
18:29Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот
18:10В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
17:54Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
17:42Крымские школьники приняли "Вызов Первых"
17:21В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации
17:17ВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета
17:14В Крыму смертельное ДТП – иномарка влетела в электроопору
17:09Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
16:59Смертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщину
16:31ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
Лента новостейМолния