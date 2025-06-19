https://crimea.ria.ru/20250619/v-sevastopole-pri-podderzhke-sbera-postroyat-dostupnoe-zhile-1147357110.html

В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье

В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье

Сбер подписал в рамках ПМЭФ-2025 соглашение с властями Севастополя о реализации социального проекта строительства дома для льготных категорий жителей города,... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T18:10

2025-06-19T18:10

2025-06-19T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Сбер подписал в рамках ПМЭФ-2025 соглашение с властями Севастополя о реализации социального проекта строительства дома для льготных категорий жителей города, сообщает банк.Как отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, жителями дома смогут, в частности, стать молодые и многодетные семьи, получатели материнского капитала, дети-сироты, а также люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья. При строительстве будут учтены потребности маломобильных групп и семей с детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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