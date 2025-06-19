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В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
Сбер подписал в рамках ПМЭФ-2025 соглашение с властями Севастополя о реализации социального проекта строительства дома для льготных категорий жителей города,... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T18:10
2025-06-19T18:10
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Сбер подписал в рамках ПМЭФ-2025 соглашение с властями Севастополя о реализации социального проекта строительства дома для льготных категорий жителей города, сообщает банк.Как отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, жителями дома смогут, в частности, стать молодые и многодетные семьи, получатели материнского капитала, дети-сироты, а также люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья. При строительстве будут учтены потребности маломобильных групп и семей с детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье

18:10 19.06.2025
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяВ Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
© Пресс-служба губернатора Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Сбер подписал в рамках ПМЭФ-2025 соглашение с властями Севастополя о реализации социального проекта строительства дома для льготных категорий жителей города, сообщает банк.
"Сбер большое внимание уделяет поддержке рынка жилой недвижимости на всем юге России. И особенно важно, что в городе-герое Севастополе мы вместе с правительством региона и застройщиком начинаем реализацию социально важного проекта строительства комфортного и оборудованного технологиями "умного дома... Здесь уже совсем скоро с комфортом будут жить более 150 семей севастопольцев", - приводятся в сообщении слова председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова.
Как отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, жителями дома смогут, в частности, стать молодые и многодетные семьи, получатели материнского капитала, дети-сироты, а также люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья. При строительстве будут учтены потребности маломобильных групп и семей с детьми.
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