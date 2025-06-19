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В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне
В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T09:41
2025-06-19T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.Игорь Куренев родился 10 июля 1972 года в Ульяновске. Окончил в 1993 году Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, квалификация – инженер-экономист. С 1989 года по 2010 годы проходил военную службу в Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.В 2014-2022 годах – замначальника управления-заведующий отделом Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК, а с июня 2024 года - заместитель начальника Службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадры, сергей аксенов
В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне

Главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Крыма стал Игорь Куренев

09:41 19.06.2025 (обновлено: 10:52 19.06.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовет министров Республики Крым
Совет министров Республики Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.
"Постановляю назначить Куренева Игоря Николаевича в порядке перевода на должность начальника Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым", - говорится в сообщении.
© Правительство Республик КрымИгорь Куренев
Игорь Куренев
© Правительство Республик Крым
Игорь Куренев
Игорь Куренев родился 10 июля 1972 года в Ульяновске. Окончил в 1993 году Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, квалификация – инженер-экономист. С 1989 года по 2010 годы проходил военную службу в Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.
В 2014-2022 годах – замначальника управления-заведующий отделом Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК, а с июня 2024 года - заместитель начальника Службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадрыСергей Аксенов
 
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