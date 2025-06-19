https://crimea.ria.ru/20250619/v-krymu-naznachili-glavu-sluzhby-po-mobilizatsionnoy-rabote-i-teroborone-1147339137.html

В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне

В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T09:41

2025-06-19T09:41

2025-06-19T10:52

крым

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадры

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Службы по мобилизационной работе и теробороне Игоря Куренева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.Игорь Куренев родился 10 июля 1972 года в Ульяновске. Окончил в 1993 году Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, квалификация – инженер-экономист. С 1989 года по 2010 годы проходил военную службу в Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.В 2014-2022 годах – замначальника управления-заведующий отделом Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК, а с июня 2024 года - заместитель начальника Службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадры, сергей аксенов