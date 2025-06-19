https://crimea.ria.ru/20250619/sogaz-v-krymu-nadezhnaya-zaschita-i-klientotsentrichnyy-podkhod-1147353979.html

СОГАЗ в Крыму: надежная защита и клиентоцентричный подход

СОГАЗ в Крыму: надежная защита и клиентоцентричный подход - РИА Новости Крым, 19.06.2025

СОГАЗ в Крыму: надежная защита и клиентоцентричный подход

РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T19:11

2025-06-19T19:11

2025-06-19T18:31

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Страховая группа "СОГАЗ" в апреле открыла первый офис для розничных клиентов в Крыму. Группа уже является лидером российского рынка за 2024 год по сборам и выплатам по видам страхования, отличным от страхования жизни*. Появление розничного офиса знаменует новый этап развития компании в регионе, где она уже активно работает в корпоративном сегменте. О стратегии, ценностях и планах компании рассказал управляющий Крымским филиалом АО "СОГАЗ" Андрей Кондрашов:— СОГАЗ уже давно присутствует в Крыму, работая с корпоративными клиентами. Почему именно сейчас компания решила открыть офис для розничных клиентов?— Крым для нас — не просто точка на карте, а регион с огромным потенциалом. Крым демонстрирует устойчивый экономический рост, что отражается и на страховом рынке. Ранее мы фокусировались здесь преимущественно на страховании предприятий, включая ДМС и обязательные виды — ответственность владельцев опасных производственных объектов (ОСОПО) и перевозчиков (ОСГОП). Страхованием сегодня обеспечены железнодорожные парки, объекты электроэнергетики, имущественные комплексы и другие объекты. Начиная с 2015 года мы обеспечиваем страхованием крупнейшие стройки, важнейшие транспортные и энергетические артерии, обеспечивающие жизнедеятельность на полуострове. А сегодня мы видим и запрос со стороны физических лиц на качественные страховые продукты.Открытие офиса в Симферополе — это закономерный этап развития нашей региональной стратегии. Мы хотим предложить жителям Крыма весь спектр страховых решений, которыми уже пользуются миллионы клиентов по всей России. При этом важно понимать, что это не просто точка продаж, а полноценный клиентский центр, где каждый клиент сможет получить профессиональную консультацию и индивидуальный подход.— Какие именно страховые продукты наиболее востребованы в Крыму?— В первую очередь мы ориентируемся на базовые потребности населения. Это классические виды страхования: ОСАГО и Каско для автомобилистов, защита жилья и имущества, ипотечное страхование. Учитывая активное развитие жилищного строительства в регионе, последнее направление представляется особенно перспективным.Кроме того, рост туристического потока создает значительный потенциал для страхования жилой недвижимости. Мы видим две основные тенденции: во-первых, владельцы жилья, которое сдается в аренду, все чаще страхуют свои объекты от рисков повреждения, особенно в курортных районах; во-вторых, комплексная защита требуется юрлицам – владельцам гостевых домов и мини-отелей. Такие продукты могут включать не только стандартные риски, но и страхование перерывов в коммерческой деятельности из-за непредвиденных обстоятельств (например, из-за пожара, стихийного бедствия или иных страховых событий, ведущих к временной приостановке работы). Помимо базового страхового покрытия клиенты по своему желанию могут включить в полис покрытие рисков "терроризм и диверсии".– А какие программы есть для бизнеса?– Для корпоративных клиентов, которых в Крыму у нас уже немало, мы по-прежнему предлагаем комплексные программы добровольного медицинского страхования сотрудников. Наш опыт показывает, что качественное ДМС становится важным элементом социального пакета для работников в самых разных отраслях — от промышленности до туристического бизнеса.Кроме того, мы, конечно, предлагаем предприятиям страхование имущества и ответственности. Такое покрытие может включать риски, связанные с диверсиями и атаками БПЛА – это востребовано для стратегических объектов инфраструктуры. Также у нас есть специализированные продукты по защите от природных рисков — от паводков до землетрясений, с индивидуальным расчетом для каждого предприятия.Для юридических лиц СОГАЗ не просто страховщик, а полноценный партнер по управлению рисками. Мы не просто компенсируем убытки при наступлении страхового случая, а помогаем бизнесу комплексно оценивать угрозы, минимизировать потенциальные потери и выстраивать эффективную систему защиты.— Если говорить о медицинском страховании, что вы можете предложить клиентам?— СОГАЗ традиционно силен в ДМС. Сегодня наш ДМС – это не просто традиционное медицинское страхование, а целая экосистема продуктов и сервисов для профилактики и лечения. Нашим клиентам доступна обширная собственная и партнерская инфраструктура СОГАЗа: более 8 тысяч клиник, доступ к передовым медцентрам, сервис телемедицины прямо внутри мобильного приложения (16+). Это особенно удобно для жителей отдаленных районов, которым не нужно лично ехать в клинику, чтобы получить качественную консультацию опытного врача.Наше мобильное приложение уже само себе является онлайн-клиникой. Мы предлагаем клиенту технологичные решения на всех этапах – от первых симптомов до выздоровления. Это помогает сокращать рутинные медицинские процессы, экономить время клиента, и более эффективно использовать время врача.— СОГАЗ работает в России уже более 30 лет. Как изменилась компания за эти три десятилетия?— За тридцать лет мы прошли путь от узкоспециализированного страховщика предприятий газовой отрасли до универсальной страховой группы федерального масштаба. Сегодня СОГАЗ — это не просто крупный игрок рынка по объему премий и выплат, но и компания, которая задает стандарты качества в отрасли.Особенно важной вехой стало последнее десятилетие, когда мы сделали серьезный акцент на цифровизацию процессов и клиентоцентричность. Сегодня наши клиенты могут оформлять полисы и получать услуги онлайн, не посещая офис. Но при этом мы сохраняем и развиваем сеть региональных подразделений, потому что понимаем: для многих клиентов личный контакт со страховщиком по-прежнему важен.— Как вы оцениваете перспективы развития страхового рынка в Крыму?— Крымский рынок обладает значительным потенциалом, который пока раскрыт не полностью. Мы видим здесь возможности для развития как классических страховых продуктов, так и специализированных решений.Важно отметить, что мы подходим к работе в Крыму как к долгосрочному проекту. Это не просто расширение географии присутствия, а часть нашей стратегии по обеспечению доступности страховой защиты для жителей всех регионов России. В ближайшие годы мы планируем не только развивать офис в Симферополе, но и будем открывать дополнительные точки присутствия в других городах полуострова.В ближайшее время будет открыт клиентский офис в Севастополе. Кроме того, страховая группа последовательно развивает бизнес в новых регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Представительство в Крыму в том числе будет способствовать наращиванию розничного направления в этих регионах. До конца года мы также планируем открытие представительства на новых территориях.— Какой главный посыл вы хотели бы передать потенциальным клиентам в Крыму?— Прежде всего, мы хотим подчеркнуть, что СОГАЗ приходит в регион всерьез и надолго. За нашей компанией стоит тридцатилетний опыт работы, репутация надежного партнера и готовность предлагать клиентам персональные страховые решения.Жителям Крыма мы предлагаем не просто полисы, а комплексную защиту их интересов — будь то автомобиль, жилье или здоровье. При этом мы понимаем, что каждый клиент уникален, и готовы подбирать индивидуальные решения с учетом конкретных потребностей и обстоятельств.Наш девиз — "Страховая группа для всей страны". И в Крыму мы намерены подтверждать эту репутацию на практике, день за днем доказывая, что страхование — это не формальность, а реальная защита, которая должна быть доступна каждому.* Рэнкинг: raexpert.ru/rankingtable/insurance/2024/1.1.2. Рэнкинг строится на основе данных ЦБ РФ: https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/stat_ssd/2024_4/Реклама, Рекламодатель АО "Согаз", ИНН 7736035485, erid: F7NfYUJCUneTRUKueqnz

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реклама, согаз, новости, интервью, страхование, общество, крым