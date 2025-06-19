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Скалолазы из Ялты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях

Скалолазы из Ялты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Скалолазы из Ялты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях

Крымские спортсмены привезли две золотые медали со всероссийских соревнований в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в минспорта республики. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T21:15

2025-06-19T21:15

2025-06-19T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым.Крымские спортсмены привезли две золотые медали со всероссийских соревнований в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в минспорта республики.В финальном раунде соревнований среди юных спортсменов на естественном рельефе действующая чемпионка Крыма Надежда Захарова единственная преодолела 28-метровую трассу на скалах Тырныауза, уточнили в минспорта Крыма.А второй спортсмен – Павел Дегтяренко стал победителем чемпионата Вооруженных сил РФ "Скалы России. Эльбрус 2025" в дисциплине "лазание на трудность", подчеркнули в профильном министерстве.Ранее сообщалось, что Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал две золотые медали на "Кубке Черного Моря-2025" по армрестлингу, который проходил в Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турниреСевастопольские акробаты завоевали серебро на Международном турниреРоссияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, спорт, минспорта крыма, кабардино-балкария, соревнования