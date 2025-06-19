https://crimea.ria.ru/20250619/sevastopolets-planiroval-vzorvat-voennyy-vertolet-po-zadaniyu-kieva-1147344836.html
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку взорвать военный вертолет по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:40
2025-06-19T12:40
2025-06-19T12:56
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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новости севастополя
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главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку взорвать военный вертолет по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.36-летний мужчина был завербован Главным управлением разведки минобороны Украины в апреле 2022 года. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям "Государственная измена", "Приготовление к совершению террористического акта"), "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ".Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет ему придется провести в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из КрымаФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
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Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Севастопольца приговорили к 17 годам за попытку взорвать военный вертолет - ФСБ
12:40 19.06.2025 (обновлено: 12:56 19.06.2025)