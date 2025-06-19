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Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку взорвать военный вертолет по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:40
2025-06-19T12:56
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку взорвать военный вертолет по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.36-летний мужчина был завербован Главным управлением разведки минобороны Украины в апреле 2022 года. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям "Государственная измена", "Приготовление к совершению террористического акта"), "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ".Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет ему придется провести в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из КрымаФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, госизмена, новости севастополя, приговор, главное управление разведки украины (гур), крым, видео
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева

Севастопольца приговорили к 17 годам за попытку взорвать военный вертолет - ФСБ

12:40 19.06.2025 (обновлено: 12:56 19.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку взорвать военный вертолет по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
36-летний мужчина был завербован Главным управлением разведки минобороны Украины в апреле 2022 года.
"По заданию ГУР мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства: бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена иностранного производства общей массой около 2 кг, электродетонатор и электровоспламенитель. Из этих компонентов он должен был самостоятельно изготовить СВУ и совершить подрыв военного вертолета на одном из аэродромов Минобороны России в г. Севастополе", - рассказали в ФСБ.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям "Государственная измена", "Приготовление к совершению террористического акта"), "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ".
Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет ему придется провести в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.
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