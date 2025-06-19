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Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"

Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" ежедневно посещают от двух с половиной до четырех тысяч человек. Об этом на... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T14:58

2025-06-19T14:58

2025-06-19T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" ежедневно посещают от двух с половиной до четырех тысяч человек. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Морозова.Морозова уточнила, что только в минувшие выходные Херсонес посетили восемь тысяч человек, в том числе около четыре тысяч – в составе экскурсионных групп.Говоря о взаимоотношениях с "Новым Херсонесом", она отметила, что музейно-храмовый комплекс является для "Херсонеса Таврического" "добрым соседом и дополнительной опцией к работе", поскольку посещаемость древнего города увеличилась в том числе и за счет содружества с открывшимся новым комплексом."Херсонес Таврический" – крупнейший музей-заповедник под открытом небом на Юге России, расположенный в Севастополе на месте крупного античного полиса. Это комплекс из древнего города, нескольких музеев, концертной площадки (реконструированный античный театр) и недавно открытых детской школы искусств и детского центра "Корсунь". Площадь музея-заповедника составляет 418 гектаров, музейная коллекция насчитывает более 250 тысяч экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тысяч документов. Научная библиотека содержит более 40 тысяч книг, в том числе и уникальных."Херсонес Таврический" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года. Входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и ФранцииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефактыКак в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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