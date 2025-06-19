Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"
"Херсонес Таврический" ежедневно посещают до 4 тысяч человек – директор музея-заповедника
14:58 19.06.2025 (обновлено: 15:27 19.06.2025)
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" ежедневно посещают от двух с половиной до четырех тысяч человек. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Морозова.
"Мы ежедневно принимаем где-то от двух с половиной до четырех тысяч человек. Можно сделать выводы, какая цифра у нас будет к концу года. Для нас это очень радостно и при этом очень ответственно", - сказала она.
Морозова уточнила, что только в минувшие выходные Херсонес посетили восемь тысяч человек, в том числе около четыре тысяч – в составе экскурсионных групп.
Говоря о взаимоотношениях с "Новым Херсонесом", она отметила, что музейно-храмовый комплекс является для "Херсонеса Таврического" "добрым соседом и дополнительной опцией к работе", поскольку посещаемость древнего города увеличилась в том числе и за счет содружества с открывшимся новым комплексом.
"Мы с одной стороны рассматриваем "Новый Херсонес" как очень качественного конкурента, а с другой стороны мы понимаем, что это наш большой партнер. Потому что всем людям, которые приезжают в "Новый Херсонес" на экскурсию, хочется понять, а что же такое Херсонес в своем исконном варианте. И они приходят в древний город и прикасаются к памятникам. Поэтому мы – взаимодополняющие площадки", - пояснила она.
"Херсонес Таврический" – крупнейший музей-заповедник под открытом небом на Юге России, расположенный в Севастополе на месте крупного античного полиса. Это комплекс из древнего города, нескольких музеев, концертной площадки (реконструированный античный театр) и недавно открытых детской школы искусств и детского центра "Корсунь". Площадь музея-заповедника составляет 418 гектаров, музейная коллекция насчитывает более 250 тысяч экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тысяч документов. Научная библиотека содержит более 40 тысяч книг, в том числе и уникальных.
"Херсонес Таврический" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года. Входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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