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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Как сообщалось, 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. 10 июня - следующую. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина совершили новый обмен военнопленными - Минобороны

14:40 19.06.2025 (обновлено: 14:49 19.06.2025)
 
© Скриншот видеоВозвращение из плена российских бойцов
Возвращение из плена российских бойцов
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заключили в ведомстве.
Как сообщалось, 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. 10 июня - следующую.

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РоссияНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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