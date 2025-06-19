https://crimea.ria.ru/20250619/rossiya-i-ukraina-proveli-novyy-obmen-voennoplennymi--1147349756.html

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T14:40

2025-06-19T14:40

2025-06-19T14:49

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Как сообщалось, 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. 10 июня - следующую. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии