Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина совершили новый обмен военнопленными - Минобороны
14:40 19.06.2025 (обновлено: 14:49 19.06.2025)
© Скриншот видеоВозвращение из плена российских бойцов
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заключили в ведомстве.
Как сообщалось, 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. 10 июня - следующую.
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