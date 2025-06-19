https://crimea.ria.ru/20250619/rossiya-i-indoneziya-prinyali-deklaratsiyu-o-strategicheskom-partnerstve-1147361390.html

Россия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Россия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, по итогам которых подписана Декларация о стратегическом партнерстве... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T20:14

2025-06-19T20:14

2025-06-19T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, по итогам которых подписана Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии, пишет РИА Новости.Он также отметил, что Джакарта — один из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что Москва рада вступлению Индонезии в БРИКС и способствовала этому.Уточняется, что Декларация о стратегическом партнерстве охватывает все сферы, в том числе политическую, энергетическую, экономическую, инвестиционную, правоохранительную и научную. Кроме того, Москва и Джакарта намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего взаимного упрощения визовых режимов, развития инноваций и промышленности, мирного использования атомной энергии, а также расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке.Кроме декларации о стратегическом партнерстве, также подписано соглашение о создании инвестплатформы объемом два миллиарда евро между Российским фондом прямых инвестиций и фондом Индонезии.Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца вырос на 40%, заявлял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.Президентом Индонезии в четверг находится в России с официальным визитом. Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мираБРИКС оставил позади "Большую семерку" - ЛавровИндонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу

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владимир путин (политик), индонезия, политика, в мире, новости, россия