https://crimea.ria.ru/20250619/putin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainy-v-zone-svo-1147334791.html

Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО

Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО

Потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T02:00

2025-06-19T02:00

2025-06-19T02:00

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, а в штурмовых подразделениях укомплектованность еще меньше, они небоеспособны.Президент констатировал провал планов Киева забирать в армию "18-летних мальчишек"."Они (власти Украины - ред.) приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи (человек - ред.), а набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно", - сказал Путин в ходе встречи.Путин добавил, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости