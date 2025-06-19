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Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
Потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T02:00
2025-06-19T02:00
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, а в штурмовых подразделениях укомплектованность еще меньше, они небоеспособны.Президент констатировал провал планов Киева забирать в армию "18-летних мальчишек"."Они (власти Украины - ред.) приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи (человек - ред.), а набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно", - сказал Путин в ходе встречи.Путин добавил, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости
Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО

Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране – Путин

02:00 19.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Там происходит массовая и принудительная мобилизация… Даже при этой… Потери превышают уровень мобилизации. Ну и все, дальше-то что?", - сказал российский лидер.
Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, а в штурмовых подразделениях укомплектованность еще меньше, они небоеспособны.
Президент констатировал провал планов Киева забирать в армию "18-летних мальчишек".
"Они (власти Украины - ред.) приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи (человек - ред.), а набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин добавил, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения
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Владимир Зеленский
01:37
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
 
Владимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
02:00Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
01:45Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
01:37Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
01:08Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
01:01Путин: Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших военных
00:47Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России
00:29Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
00:18Инвестиционные проекты РФ и Китая достигают $200 млрд - Путин
00:11Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
00:04Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
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