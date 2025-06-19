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Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России
Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России
Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:47
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что РФ постоянно совершенствует свои Вооруженные силы и оборонительные возможности. Президент РФ также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО."Те, кто это говорят, не верят в это сами", - подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), нато, оружие, новости, в мире
Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России

Россия своевременно купирует все угрозы со стороны НАТО – Путин

00:47 19.06.2025 (обновлено: 00:50 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Украины и стран НАТО
Учения Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности", - сказал российский лидер.
Он отметил, что РФ постоянно совершенствует свои Вооруженные силы и оборонительные возможности.
"Чего бы НАТО ни сделала, конечно, это создает определенную угрозу, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. У нас здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до пяти процентов от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", - добавил Путин.
Президент РФ также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.
"Те, кто это говорят, не верят в это сами", - подчеркнул российский лидер.
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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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02:00Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
01:45Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
01:37Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
01:08Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
01:01Путин: Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших военных
00:47Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России
00:29Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
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00:11Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
00:04Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
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