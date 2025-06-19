https://crimea.ria.ru/20250619/putin-perevooruzhenie-nato-ne-yavlyaetsya-ugrozoy-dlya-rossii--1147333797.html

Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России

Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России

Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T00:47

2025-06-19T00:47

2025-06-19T00:50

владимир путин (политик)

нато

оружие

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что РФ постоянно совершенствует свои Вооруженные силы и оборонительные возможности. Президент РФ также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО."Те, кто это говорят, не верят в это сами", - подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нато, оружие, новости, в мире