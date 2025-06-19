https://crimea.ria.ru/20250619/putin-nazval-vozmozhnuyu-datu-novogo-raunda-peregovorov-rf-i-ukrainy-1147334160.html

Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины

Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины

Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, предварительная договоренность достигнута главами делегаций. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T01:08

2025-06-19T01:08

2025-06-19T01:08

владимир путин (политик)

новости

украина

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, предварительная договоренность достигнута главами делегаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Путин подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по принципам урегулирования, но только чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, а ее западные спонсоры и союзники подталкивали Киев не к борьбе до последнего украинца, а к договоренностям, указывая украинским властям на реалии сегодняшнего дня.Он добавил, что Россия хочет завершить этот конфликт как можно быстрее, и лучше мирным путем.

https://crimea.ria.ru/20250619/putin-rossiya-peredast-ukraine-esche-3000-tel-pogibshikh-1147334000.html

украина

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2025

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владимир путин (политик), новости, украина, переговоры