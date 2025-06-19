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Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, предварительная договоренность достигнута главами делегаций. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T01:08
2025-06-19T01:08
владимир путин (политик)
новости
украина
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, предварительная договоренность достигнута главами делегаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Путин подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по принципам урегулирования, но только чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, а ее западные спонсоры и союзники подталкивали Киев не к борьбе до последнего украинца, а к договоренностям, указывая украинским властям на реалии сегодняшнего дня.Он добавил, что Россия хочет завершить этот конфликт как можно быстрее, и лучше мирным путем.
https://crimea.ria.ru/20250619/putin-rossiya-peredast-ukraine-esche-3000-tel-pogibshikh-1147334000.html
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владимир путин (политик), новости, украина, переговоры
Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины

Новый раунд переговоров Украины и РФ может состояться после 22 июня – Путин

01:08 19.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться после 22 июня, предварительная договоренность достигнута главами делегаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы в контакте находимся, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Сейчас только у (главы делегации РФ Владимира) Мединского спрашивал, он говорит, что сегодня только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по принципам урегулирования, но только чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, а ее западные спонсоры и союзники подталкивали Киев не к борьбе до последнего украинца, а к договоренностям, указывая украинским властям на реалии сегодняшнего дня.
Он добавил, что Россия хочет завершить этот конфликт как можно быстрее, и лучше мирным путем.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
01:01
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Владимир Путин (политик)НовостиУкраинаПереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
02:00Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
01:45Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
01:37Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
01:08Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
01:01Путин: Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших военных
00:47Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России
00:29Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
00:18Инвестиционные проекты РФ и Китая достигают $200 млрд - Путин
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00:04Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
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