https://crimea.ria.ru/20250619/punkt-naznacheniya-po-sevastopolski-gruzovik-rasteryal-betonnye-bloki-1147341602.html

Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки

Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки

В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T11:07

2025-06-19T11:07

2025-06-19T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.ДТП произошло в четверг утром на Ялтинском кольце. По предварительной инфомации, водитель грузового автомобиля Sitrac не убедился в надежности закрепления груза, чем нарушил правила перевозки.В результате аварии пострадавших нет. По информации правоохранителей, все участники ДТП трезвы. В отношении 62-летнего водителя грузовика составлены админпротоколы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителяПять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Геленджиком

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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