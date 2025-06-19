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Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки
Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки
В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T11:07
2025-06-19T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.ДТП произошло в четверг утром на Ялтинском кольце. По предварительной инфомации, водитель грузового автомобиля Sitrac не убедился в надежности закрепления груза, чем нарушил правила перевозки.В результате аварии пострадавших нет. По информации правоохранителей, все участники ДТП трезвы. В отношении 62-летнего водителя грузовика составлены админпротоколы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителяПять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Геленджиком
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки

В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки - пострадавших нет

11:07 19.06.2025
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП на автодороге Ялта-Севастополь
ДТП на автодороге Ялта-Севастополь
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе с грузовика на легковушку упали бетонные блоки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в четверг утром на Ялтинском кольце. По предварительной инфомации, водитель грузового автомобиля Sitrac не убедился в надежности закрепления груза, чем нарушил правила перевозки.
"В результате бетонные блоки упали на проезжую часть, что привело к повреждению движущегося во встречном направлении легкового автомобиля Kia под управлением 25-летней девушки. После этого легковой автомобиль Kia продолжил движение и произвел наезд на металлическое ограждение", - рассказали в ведомстве.
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП на автодороге Ялта-Севастополь
ДТП на автодороге Ялта-Севастополь
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
ДТП на автодороге Ялта-Севастополь
В результате аварии пострадавших нет. По информации правоохранителей, все участники ДТП трезвы.
В отношении 62-летнего водителя грузовика составлены админпротоколы.
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