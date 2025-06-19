https://crimea.ria.ru/20250619/peregovory-rossii-i-ukrainy-v-chem-zagvozdki-1147340263.html
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки" - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
Мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной осложнено тем, что Киев с 2008 года последовательно двигался в сторону вступления в НАТО. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:33
2025-06-19T10:33
2025-06-19T10:34
радио "спутник в крыму"
политика
павел шипилин
переговоры
новости
мнения
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146488183_0:8:978:558_1920x0_80_0_0_03032998695e0fce38044be838b853da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной осложнено тем, что Киев с 2008 года последовательно двигался в сторону вступления в НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По его словам, именно решение украинского руководства официально оформить стремление к членству в Североатлантическом альянсе стало поворотным моментом, который фактически определил вектор развития конфликта.Он добавил, что западные страны продолжают активно поддерживать Киев в стремлении к интеграции с НАТО. Так, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил, что Украина "рано или поздно" вступит в альянс, что, по мнению эксперта, делает невозможным достижение устойчивого мира.Что касается переговоров, политолог считает, что они продлятся долго и вряд ли приведут к быстрому результату. Пока стороны обсуждают лишь гуманитарные и технические вопросы – такие как обмен пленными, напомнил он."Пока принципиальных тезисов озвучено не было. Я, честно говоря, не вижу особого желания Украины завершить все это мирным путем. Конечно, они вынуждены встречаться с нашей делегацией в Стамбуле, в том числе из-за давления Трампа", – подчеркнул Шипилин.Также он указал на двойные стандарты в подходах Запада: по его мнению, международное сообщество одобряет действия Израиля в вопросах национальной безопасности, но отказывает России в аналогичном праве.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о готовности встретиться с ЗеленскимПутин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и УкраиныУкраина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146488183_111:0:866:566_1920x0_80_0_0_f8a7528306b9e0d551fd3d3c3c9932d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел шипилин, переговоры, новости, мнения, украина, россия
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
Украина утратила шанс на мир после закрепления курса на НАТО в Конституции – эксперт
10:33 19.06.2025 (обновлено: 10:34 19.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым
. Мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной осложнено тем, что Киев с 2008 года последовательно двигался в сторону вступления в НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
По его словам, именно решение украинского руководства официально оформить стремление к членству в Североатлантическом альянсе стало поворотным моментом, который фактически определил вектор развития конфликта.
"С моей точки зрения, Украина подписала себе, если не смертный, то, по крайней мере, очень жесткий приговор, когда в 2008 году Ющенко (Виктор, экс-президент Украины - ред.), Тимошенко (Юлия, экс-премьер-министр Украины) и Яценюк (Арсений, бывший председатель Верховной Рады Украины) подали заявку на вступление в НАТО. Потом они, так сказать, вбили последний гвоздь в крышку, когда внесли это в Конституцию. И не собираются этот пункт изымать. А это значит, что мы будем решать проблему безопасности своих границ сами", – отметил Шипилин.
Он добавил, что западные страны продолжают активно поддерживать Киев в стремлении к интеграции с НАТО. Так, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил, что Украина "рано или поздно" вступит в альянс, что, по мнению эксперта, делает невозможным достижение устойчивого мира.
Что касается переговоров, политолог считает, что они продлятся долго и вряд ли приведут к быстрому результату. Пока стороны обсуждают лишь гуманитарные и технические вопросы – такие как обмен пленными, напомнил он.
"Пока принципиальных тезисов озвучено не было. Я, честно говоря, не вижу особого желания Украины завершить все это мирным путем. Конечно, они вынуждены встречаться с нашей делегацией в Стамбуле, в том числе из-за давления Трампа", – подчеркнул Шипилин.
Также он указал на двойные стандарты в подходах Запада: по его мнению, международное сообщество одобряет действия Израиля в вопросах национальной безопасности, но отказывает России в аналогичном праве.
"Если Израиль чувствует угрозу, которая исходит от Ирана и решает свои собственные проблемы военным путем, то странно, что Запад не поддерживает и не одобряет Россию", – резюмировал эксперт.
Второй раунд российско-украинских переговоров
состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ
. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех"
, по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат
и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: