https://crimea.ria.ru/20250619/peregovory-rossii-i-ukrainy-v-chem-zagvozdki-1147340263.html

Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"

Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки" - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"

Мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной осложнено тем, что Киев с 2008 года последовательно двигался в сторону вступления в НАТО. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T10:33

2025-06-19T10:33

2025-06-19T10:34

радио "спутник в крыму"

политика

павел шипилин

переговоры

новости

мнения

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146488183_0:8:978:558_1920x0_80_0_0_03032998695e0fce38044be838b853da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной осложнено тем, что Киев с 2008 года последовательно двигался в сторону вступления в НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По его словам, именно решение украинского руководства официально оформить стремление к членству в Североатлантическом альянсе стало поворотным моментом, который фактически определил вектор развития конфликта.Он добавил, что западные страны продолжают активно поддерживать Киев в стремлении к интеграции с НАТО. Так, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил, что Украина "рано или поздно" вступит в альянс, что, по мнению эксперта, делает невозможным достижение устойчивого мира.Что касается переговоров, политолог считает, что они продлятся долго и вряд ли приведут к быстрому результату. Пока стороны обсуждают лишь гуманитарные и технические вопросы – такие как обмен пленными, напомнил он."Пока принципиальных тезисов озвучено не было. Я, честно говоря, не вижу особого желания Украины завершить все это мирным путем. Конечно, они вынуждены встречаться с нашей делегацией в Стамбуле, в том числе из-за давления Трампа", – подчеркнул Шипилин.Также он указал на двойные стандарты в подходах Запада: по его мнению, международное сообщество одобряет действия Израиля в вопросах национальной безопасности, но отказывает России в аналогичном праве.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о готовности встретиться с ЗеленскимПутин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и УкраиныУкраина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, павел шипилин, переговоры, новости, мнения, украина, россия