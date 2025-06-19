https://crimea.ria.ru/20250619/otkazom-priznat-krym-zelenskiy-zagnal-sebya-v-tupik-1147337629.html

Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик

Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик

Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь признавать российский статус Крыма, загнал себя в политический тупик. Об этом в интервью РИА Новости на... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T08:19

2025-06-19T08:19

2025-06-19T08:19

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владимир константинов

политика

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь признавать российский статус Крыма, загнал себя в политический тупик. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Власти республики неоднократно заявляли, что готовы предоставить Организации Объединенных Наций документы, подтверждающие законность референдума 2014 года, заявил Константинов. За воссоединение территорий жители полуострова голосовали самостоятельно, в соответствии с демократией и международным правом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииЧто думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, россия, владимир константинов, политика, украина, владимир зеленский