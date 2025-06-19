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Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик
Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик
Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь признавать российский статус Крыма, загнал себя в политический тупик. Об этом в интервью РИА Новости на... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T08:19
2025-06-19T08:19
мнения
крым
россия
владимир константинов
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь признавать российский статус Крыма, загнал себя в политический тупик. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Власти республики неоднократно заявляли, что готовы предоставить Организации Объединенных Наций документы, подтверждающие законность референдума 2014 года, заявил Константинов. За воссоединение территорий жители полуострова голосовали самостоятельно, в соответствии с демократией и международным правом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииЧто думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
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мнения, крым, россия, владимир константинов, политика, украина, владимир зеленский
Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик

Власти Крыма готовы представить ООН документы о законности референдума 2014 года

08:19 19.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь признавать российский статус Крыма, загнал себя в политический тупик. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

"Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного теперь взять и признать для него все равно что застрелиться. Зеленский и его команда – люди без берегов, этим они очень опасны. Они не живут Украиной, их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара", – объяснил глава крымского парламента.

Власти республики неоднократно заявляли, что готовы предоставить Организации Объединенных Наций документы, подтверждающие законность референдума 2014 года, заявил Константинов. За воссоединение территорий жители полуострова голосовали самостоятельно, в соответствии с демократией и международным правом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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